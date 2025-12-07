European Space Agency (ESA) și Centrul German de Aeronautică și Astronautică (DLR) caută șase participanți în Solis100, program de cercetare care va reproduce, timp de 100 de zile, condițiile de viață și muncă dintr-un modul de stație spațială.

Studiul, programat pentru primăvara anului 2026 la Köln, urmărește investigarea aprofundată a adaptării psihofiziologice a echipajelor la izolarea prelungită, un domeniu esențial pentru pregătirea misiunilor europene de explorare lunară și marțiană.

Participanții vor locui și își vor desfășura activitatea într-un mediu complet închis, împreună cu alți cinci membri ai echipei, urmând un program strict care include activități experimentale, exerciții fizice zilnice, proceduri de întreținere a modulului și respectarea unui set riguros de protocoale operaționale.

Contribuția lor va furniza date valoroase pentru calibrarea sistemelor și procedurilor utilizate în misiunile cu echipaj uman de lungă durată, accelerând progresul științific european în domeniul zborurilor spațiale.

Studiul oferă o sumă brută de 23.000 de euro, achitată integral la finalizarea programului, precum și acoperirea completă a cheltuielilor pe parcursul celor o sută de zile. Participanții vor beneficia de o experiență științifică de prim rang, utilizată direct de ESA în dezvoltarea strategiilor și tehnologiilor aferente explorării spațiale umane.

"Numărul de locuri disponibil este extrem de redus, fiind limitat la șase pentru întregul spațiu european." , transmite Autoritatea Națională pentru Cercetare din România (ANCR).

Selecția este deschisă persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 55 de ani, aflate în stare excelentă de sănătate, deținând o diplomă universitară, indiferent de domeniu și demonstrând competențe avansate de comunicare în limba engleză, echivalente nivelului C1. Detalii pe site-ul DLR.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 12 decembrie 2025, iar înscrierea se realizează exclusiv prin intermediul platformei dedicate: https://dlr-probandensuche.de/

România este stat membru ESA din anul 2011, iar cercetătorii și inginerii români participă constant la programe europene de explorare spațială, misiuni științifice și dezvoltări tehnologice de frontieră.

"Implicarea în studiul Solis100 constituie o oportunitate remarcabilă pentru specialiștii români de a contribui direct la efortul european de extindere a capabilităților umane în mediul extraterestru." - ANCR.