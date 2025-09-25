Câini și pisici din adăposturi își caută familii în weekendul 4-5 octombrie la Park Lake. Toate animalele sunt vaccinate, sterilizate sau vor fi sterilizate gratuit, iar adopția este complet gratuită.

Park Lake Shopping Center devine gazda unui târg special de adopții, organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor. Animalele din adăposturile Brănești și Odăi vin în căutarea unui cămin iubitor. Sunt 28 de câini și 10 pisici care caută cămine și familii iubitoare.



Toate animalele sunt vaccinate, deparazitate, microcipate, iar adulții sunt sterilizați. Puii adoptați nesterilizați vor beneficia de sterilizare gratuită la vârsta potrivită, asigurată de echipa Protecția Animalelor CJ Ilfov.



Hilde Tudora, director Protecția Animalelor CJ Ilfov, subliniază importanța unor astfel de evenimente: „Adăposturile nu pot înlocui bucuria unei familii adevărate. Schimbările majore apar doar prin implicarea noastră comună”.



Isabela Oprea, șefa Serviciului de Protecție a Animalelor din Primăria Sector 1, adaugă că adopția reprezintă „șansa la o viață mai bună, trăită cu demnitate, nu un gest simbolic”.



Park Lake susține evenimentul și amintește că centrul comercial este pet-friendly, iar cățeii sunt bineveniți în incintă. Toate persoanele care aleg să adopte vor primi cadouri de bun-venit pentru noii membri ai familiei.





Dacă luați parte la eveniment, scrieți-ne o poveste cu experiența voastră pe adresa redactie[at]euractiv.ro. Ne puteți trimite (și) o poză cu noul membru al familiei!