După luni de tergiversări, contre și amânări, Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a ajuns marți la un acord privind organizarea de alegeri în București. Astfel, pe 7 septembrie, bucureștenii sunt chemați la urne să își aleagă noul edil.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunțat marți că data alegerilor parțiale pentru Primăria Capitalei este 7 decembrie.

Coaliția a decis ca fiecare partid să meargă cu un candidat propriu. Concret, PSD, PNL și USR vor avea propriii candidați. O altă decizie este ca aceștia să nu se atace între ei, deși, teoretic, candidează pentru aceeași funcție.

Voci prezente la ședința Coaliției spun că PSD a propus un așa-zis pact prin care PNL și USR să promită că nu se vor retrage unul în favoarea altuia pentru a-și mări șansele la scurtin, însă propunerea nu a fost agreată.

Cine candidează până acum

Partidul SENS anunța în iulie că Ana Ciceală este candidata partidului pentru funcția de primar general al Municipiului București.

La finele lunii iulie, deputatul USR Cătălin Drulă a anunțat că s-a văzut cu președintele Nicușor Dan și au vorbit despre continuarea proiectelor pentru București. Ulterior, președintele e precizat că Drulă are profilul unui candidat la Primăria Capitalei.

În aceeași zi, Cătălin Drulă a spus la Antena 3 CNN că l-a anunțat pe președintele Nicușor Dan că va candida la Primăria Capitalei.

Alexandru Zidaru, cunoscut mai ales pe TikTok drept "Makaveli", fost consilier al extremistei Dianei Șoșoacă, pe vremea când aceasta era senatoare, și unul dintre cei care a promovat agresiv campania lui Călin Georgescu în 2024, și-a anunțat și el candidatura.

PUSL, înființat și controlat de Dan Voiculescu, intră în cursă cu Liviu Negoiță. Acesta a fost primar al Sectorului 3.



Cine ar putea candida

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost întrebat dacă va candida din partea PNL și a spus că partidul a făcut un sondaj de opinie și care îl arată "detașat ca o opțiune pentru Primăria Capitalei". Un anunț oficial nu a venit încă.

O altă variantă a PNL ar fi actualul primar interimar, Stelian Bujduveanu. Întrebat acum o săptămână dacă va fi printre candidați, într-un interviu pentru HotNews, Stelian Bujduveanu a declarat că nu vrea să fluture o candidatură înainte să fie stabilită data alegerilor.

Social-democrații vor să "reîncălzească ciorba" și discută ca Gabriela Firea, europarlamentar și fost primar general al Capitalei între 2016 și 2020, nu exlude o candidatură. Ea a pierdut alegerile și în 2020, și în 2024 în fața lui Nicușor Dan.

Primarul Sectorului 4 și prim-vicepreședinte al PSD, Daniel Băluță, este luat și el în calcul pentru a candida. Un sondaj CURS, publicat duminică, arată că el este pe primul loc în fruntea preferințelor alegătorilor din București, urmat de Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu.

Partidul extremist AUR ar putea merge din nou pe mâna deputatului Mihai Enache. El a candidat și la alegerile din iunie 2024, dar a obținut un scor mic. Până în luna martie 2024, acesta a ocupat funcția de director executiv al Direcției de Dezvoltare din cadrul Primăriei Sectorului 4, condusă de Daniel Băluță.

Anca Alexandrescu, principala propagandistă a postului Realitatea PLUS și a pro-rusului Călin Georgescu, dar și a AUR, a anunțat în iulie, pe pagina sa de Facebook, că ia în serios posibilitatea de a intra în cursa pentru Primăria Bucureștiului.

Importanța alegerilor este cu atât mai mare cu cât, pe lângă bugetul anual uriaș, care în anul 2025 este de 11 miliarde de lei, primarul Bucureștiului este al doilea cel mai important om ales politic din România, după președintele țării. Bucureștiul are peste 2 milioane de locuitori, iar în unele cicluri electorale, primarul general poate primi mai multe voturi decât un partid la nivel național la parlamentare.