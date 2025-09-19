Consultantul politic și fondatorul Agenției de Rating Politic Cristian Andrei a vorbit, într-un interviu pentru Euractiv România, despre primele 4 luni de mandat ale președintelui Nicușor Dan și promisiunile din campanie în oglindă cu faptele.

Astfel, legat de promisiunile din campanie legate de combaterea corupției sau educație, Cristian Andrei este de părere că "Nicușor Dan nu a candidat și nu a câștigat pe o platformă sau pe un program de promisiuni sau de guvernare, ci pe o platformă de așteptări generale din societate".

"Să fim serioși, dezbaterea electorală prezidențială, atât cât a fost, nu a conținut programe. Nicușor Dan a candidat susținând păstrarea direcției euro-atlantice a României și pe o idee generală de schimbare. Dacă de prima direcție putem fi convinși că se onorează, a doua este greu de livrat și reprezintă aproape un Proiect de Țară sau al unei generații", a explicat analistul politic.

El este de părere că, în acest al doilea punct, "așteptările sunt uriașe și aici începe deja să se simtă presiunea publicului pentru că, după patru luni, sunt cerute rezultate".

"Momentan, președintele a <<livrat>> doar o coaliție pro-europeană și care se dorea a fi una pro-reformă, dar care temporizează foarte mult, și o agendă pentru aceasta. Normal ar fi ca pașii următori să fie o presiune constantă pe partide și pe guvernare pentru a reuși în reforme, dar și pe alte instituții publice", a mai precizat Cristian Andrei.

"Ce vedem deocamdată, după 4 luni, este un președinte mai degrabă coordonator, decât unul locomotivă. Noutatea ar fi că Nicușor Dan și-a asumat, acum și explicit, deocamdată discursiv, un proiect de a stinge polarizarea din societate, de a se poziționa ca <<<președintele tuturor>>, de a reprezenta toate taberele. Însă și aici nu va putea face asta singur, are nevoie de o mișcare politică venită din societate care să-l sprijine. Să spunem că azi, agenții reformei sunt destul de singuri pe tabla de șah, deși ar putea avea publicul de partea lor. Iar publicului nu-i va aștepta foarte mult", a completat Andrei.

La capitolul politică externă, analistul îl vede pe președintele Nicușor Dan "preocupat deocamdată de chestiunile arzătoare imediat în politica externă, nu de subiecte de termen lung, de mari coaliții sau mari parteneriate".

"Chestiunea cu cea mai mare greutate pe care o putem nota până acum este recunoașterea de la nivelul 1 al statului că suntem ținta unui război hibrid al Rusiei. E un minus al politicienilor și statului român din trecut care în sfârșit a fost corectat. Treaba asta spusă cu subiect și predicat este în sine și o declarație de politică externă majoră, de strategie, cât și una pentru publicul din România. Ea joacă un rol decisiv în două cele mai importante subiecte de politică externă ale noastre: menținerea Moldovei în zona pro-europeană și explicarea anulării alegerilor din România partenerilor vestici", a transmis analistul

Altfel, Cristian Andrei continuă afirmând că Nicușor Dan a preluat în mare parte abordarea deja consacrată a statului român față de războiul din Ucraina: susținem 100%, dar nu oferim informații, nu explicăm multe, pentru a nu oferi adversarului oportunități și detalii despre ce facem, chiar dacă astfel nici opinia publică din România nu va cunoaște foarte multe.

Asta este "o comunicare mai degrabă militară, pentru vremuri de război", crede Andrei.

Întrebat ⁠cum vede faptul că rușii ironizează violarea spațiului nostru aerian cu drone, iar Ambasada Rusiei la București a spus că incidentul cu drona intrată în România este "o provocare intenționată a regimului de la Kiev”, iar obiectul este un OZN și că Nicușor Dan nu a avut de-a lungul ultimelor luni comunicări în care să critice astfel de acțiuni, analistul Cristian Andrei a transmis că nu vrea să acorde niciun merit propagandei și discursului Rusiei, prin astfel de așa-zise glume.

"Este un joc de declarații obișnuit ar Rusiei și ar fi o greșeală să cădem în capcană și să ne reproșăm noi ceva, pentru că a spus Rusia așa ceva. O reacție a președintelui la niște răutăți și bancuri ale ambasadorului rus ar fi o greșeală. Mai mult, strategia României de mulți ani este de a nu da satisfacție provocărilor rusești, de orice fel, și nu cred că este greșită. Rusia va profita oricum de orice evenimente sau declarație pentru a întoarce, prin declarații, realitatea în favoarea sa", a conchis el.