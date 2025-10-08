Comisia Europeană revizuiește legislația digitală, iar firmele din România pot trimite până pe 12 octombrie propuneri și exemple de simplificare, prin intermediul casei de avocatură Buju, Stanciu & Asociații.

Comisia Europeană lansează un amplu proces de simplificare a regulilor digitale ale Uniunii Europene, care vizează domenii precum protecția datelor, inteligența artificială și securitatea cibernetică.

Scopul inițiativei este reducerea poverii administrative, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, și pregătirea viitorului pachet legislativ „Digital Omnibus”.

În România, societatea de avocatură Buju, Stanciu & Asociații (BSA) centralizează propunerile și exemplele venite din partea companiilor, antreprenorilor și experților, pentru a le transmite Comisiei Europene. Termenul-limită pentru trimiterea sugestiilor este 12 octombrie 2025, la adresa office[at]bsa[dot]ro.

Avocatul Victor Buju, partener fondator al BSA, explică faptul că Bruxelles-ul nu urmărește reducerea standardelor, ci eliminarea birocrației inutile: „Uniunea Europeană nu vrea să coboare standardele, ci să nu mai supună business-urile la birocrație inutilă, care frânează antreprenorii în competiția cu SUA și China.”

Printre problemele semnalate de mediul de afaceri se numără suprapuneri între regulamente – cum ar fi evaluările duble din GDPR și AI Act, raportările paralele între NIS2 și GDPR sau cerințele multiple de raportare către autorități diferite.

Potrivit avocatului Marius Stanciu, avantajele pentru companii ar fi semnificative: „Mai puțină hârțogăraie, mai multă dezvoltare. Dacă Europa vrea simplificare reală, rezultatul se va vedea în timp câștigat pentru inovație și mai puțini bani aruncați pe conformare.”

Specialiștii BSA au primit deja sesizări din sectoarele software, fintech, IoT, producție și sănătate, privind definiții nealiniate și trasee paralele de conformare la intersecția dintre date, AI și securitate cibernetică. Cazurile vor fi analizate și transformate într-un document comun de recomandări către Comisia Europeană.

Legislația digitală europeană este considerată de mediul privat una dintre cele mai complexe din lume. Unele reglementări, precum cele privind cookie-urile, nu au mai fost actualizate de peste 15 ani. Pachetul „Digital Omnibus” urmărește să creeze un cadru unitar și coerent, fără a afecta standardele de protecție.