Facultatea de Arte și Design a UVT și Galeria Helios organizează, pe 14 octombrie, expoziția internațională „Dialogue in Motion – Crossing Points 2025”, care aduce la Timișoara 80 de artiști din România și Coreea de Sud.

Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Arte și Design, în parteneriat cu Galeria Helios, inaugurează pe 14 octombrie 2025 expoziția internațională „Dialogue in Motion – Crossing Points 2025. Romanian & Korean Artists”.

Evenimentul reunește 80 de artiști români și coreeni și se va desfășura în două spații: la Galeria Helios, în Piața Victoriei, de la ora 15:30, și la Galeria Mansarda a Facultății de Arte și Design, de la ora 17:00.

Expoziția continuă tradiția dialogului cultural dintre România și Republica Coreea, promovând schimbul de idei și perspective între artiști contemporani din cele două țări. Lucrările expuse vor surprinde diversitatea expresivă a creatorilor implicați și explorează teme precum identitatea, tradiția și modernitatea.

Odată cu deschiderea expoziției, va fi lansat și catalogul oficial, care include reproduceri ale lucrărilor, texte curatoriale și reflecții asupra colaborării culturale româno-coreene.

Proiectul „Dialogue in Motion” a fost inițiat pentru a consolida legăturile artistice dintre România și Coreea de Sud, punând accent pe colaborare și deschidere internațională.

Evenimentul de la Timișoara se înscrie în seria inițiativelor UVT dedicate promovării artei contemporane și a dialogului intercultural.