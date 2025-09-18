BASF Performance Materials certifică toate unitățile europene REDcert², făcând pași mari spre sustenabilitate. Materialele plastice și poliuretanii oferă acum amprentă de carbon redusă și soluții verificate pentru clienți.

Divizia BASF Performance Materials din Europa marchează un pas major spre sustenabilitate: toate cele zece unități de producție sunt acum certificate REDcert² pentru utilizarea materiilor prime sustenabile. Aceasta include materiale plastice tehnice, poliuretani, poliuretani termoplastici și polimeri speciali, oferind clienților soluții certificate prin metoda mass balance.



După tranziția la electricitate regenerabilă în ianuarie 2025 și includerea recentă a unității din Malacky, Slovacia, BASF poate oferi materiale cu amprentă de carbon redusă în întreaga Europă. În 2023, divizia a înregistrat vânzări globale de 7,2 miliarde de euro, demonstrând că sustenabilitatea și performanța economică pot merge mână în mână.



Călătoria către materiale plastice mai durabile continuă, iar produsele certificate sunt gata să ajute industriile europene să devină mai sustenabile și mai eficiente.

