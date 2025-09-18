Festivalul Internațional de Film Experimental București, BIEFF.15, prezintă opt filme Arsenal on Location care explorează solidaritatea și colaborarea prin cinema. Vor avea loc masterclass-uri, iar accesul se va face prin politica „pay what you can”

Festivalul Internațional de Film Experimental București, BIEFF.15, aduce între 22 și 28 septembrie la Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Eforie și Cinema Union opt filme speciale Arsenal on Location.



Selecția arată cum cinemaul poate construi comunități – de la povești feministe din India anilor ’80, până la reinterpretări ale moștenirii blocului estic. Chiar dacă sunt scurte, filmele surprind solidarități care au lăsat ecouri în istorie și arată cinemaul ca proces colaborativ și non-ierarhic, nu doar între echipă, ci și cu subiectul imaginilor.



Tema ediției este Common Ground, iar programul include și masterclass-uri cu invitați internaționali. Anul acesta publicul poate participa prin politica „pay what you can”, ca festivalul să fie deschis tuturor.



BIEFF.15 înseamnă film, dialog și comunitate.

