Opt startup-uri din cinci țări au încheiat Bright Labs 2025 la Oradea, unde Make IT in Oradea lansează Startup Fortress, un nou program care sprijină fondatorii și consolidează rolul orașului pe harta inovației europene.

Oradea devine tot mai vizibilă pe scena inovației europene, odată cu finalul programului Bright Labs 2025, derulat în Cetatea Oradea.

În cele 100 de zile de accelerare, opt startup-uri din România, Ucraina, Marea Britanie, Italia și Franța au beneficiat de peste 200 de ore de mentorat și 13 workshop-uri dedicate dezvoltării produselor, vânzărilor și strategiei de piață. Toate cele opt echipe au lansat câte o versiune funcțională, de bază, a unui produs, șapte au validat produse cu clienți pilot, iar două au început deja să genereze venituri.

Printre reușitele ediției se numără OnStage, care a atras peste o mie de utilizatori, Lifetoon, ajuns la versiunea 2.0, și Nyra AI, creat de doi studenți orădeni, deja testat cu succes pe piață.

„De la prima zi în Bright Labs, știam că vreau să devin un vector founder. Programul mi-a oferit exact cadrul în care o idee devine prototip și apoi produs real”, a declarat unul dintre participanți.

La finalul ediției, Make IT in Oradea a anunțat lansarea Startup Fortress, un nou concept de sprijin continuu pentru fondatori, disponibil pe tot parcursul anului. Noul program oferă mentorat personalizat, cazare și spațiu de lucru în Cetatea Oradea, granturi de până la 5.000 de euro, precum și investiții sindicalizate între 100.000 și 300.000 de euro.

„Ne propunem să susținem anual între 15 și 30 de startup-uri printr-un model unic în Europa de Est, care combină resurse locale și internaționale”, a declarat David Achim, Director Bright Labs.

Pentru Rebeca Avram, Marketing & Community Manager Make IT in Oradea, componenta umană este esențială: „Fondatorii au muncit și au locuit împreună, creând o comunitate autentică și solidară.”

Programul Bright Labs, inițiat de Make IT in Oradea, a devenit în cinci ani unul dintre cele mai eficiente incubatoare din Europa Centrală și de Est. Cu un buget de peste 100.000 de euro și o abordare bazată pe colaborare public-privată, inițiativa confirmă ambiția orașului Oradea de a deveni un pol al inovației regionale.

„Doar investind curajos în fondatori și idei putem menține Europa relevantă pe scena globală”, a subliniat David Achim.

Prin Bright Labs și Startup Fortress, Oradea își consolidează poziția de exemplu european de cum un oraș de dimensiune medie poate construi un ecosistem sustenabil pentru antreprenoriatul inovator.