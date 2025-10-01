Peste jumătate dintre bucureșteni consideră că orașul nu are suficiente locuri de parcare. Experții recomandă politici de taxare transparente și inteligente, bazate pe trei principii clare.

Conform unui studiu Friendly City Index, o inițiativă Bolt care analizează traiul urban din perspectiva locuitorilor, 54,59% dintre bucureșteni susțin că zona în care locuiesc nu dispune de suficiente locuri de parcare, iar 37,2% dintre locuitorii Capitalei folosesc mașina personală ca principal mijloc de transport în oraș.



Pentru a rezolva această problemă veche a orașului, experții prezenți la dezbaterea „Orașul și mobilitatea”, organizată în cadrul Street Delivery, au identificat trei principii esențiale pentru taxarea parcărilor:



1. În fiecare zonă centrală trebuie să rămână unul sau două locuri libere, pentru a stabili un preț corect.



2. Veniturile obținute din taxarea parcărilor trebuie reinvestite în servicii publice pentru comunitate.



3. Numărul locurilor de parcare trebuie ajustat la cererea reală și la poziția clădirilor, să se evite supraîncărcarea și folosirea ineficientă.





Legislația actuală impune crearea a două locuri de parcare pentru fiecare apartament nou ce depășește 100 mp, însă aceste locuri nu se vând întotdeauna odată cu locuința. În cartierele existente, acumularea autoturismelor personale și ale firmelor pune presiune pe spațiul public.



Arhitecta Maria Duda, membru fondator al asociației „Baza. Deschidem Orașul”, subliniază că mobilitatea partajată poate fi o soluție eficientă: aplicațiile de ride-hailing precum Bolt oferă siguranță și trasabilitate, iar sistemele de car-sharing - servicii prin care mai multe persoane folosesc aceeași mașină, în loc să aibă fiecare autoturism personal - contribuie la un oraș mai prietenos.



Pe termen lung, transportul la cerere poate reduce traficul, înlocuind parțial nevoia autoturismului personal și eliberând locurile de parcare.



Experții în planificare urbană consideră că transformarea locurilor de parcare tradiționale într-un instrument de planificare comunitară poate crește atractivitatea și confortul străzilor. Astfel se poate răspunde provocărilor traficului și bunăstării locuitorilor.