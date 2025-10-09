Primăria Capitalei continuă, în weekendul 11–12 octombrie, cu ediția proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, care aduce pe Calea Victoriei Festivalul Internațional al Luminii – Spotlight.

Cea de-a V-a ediție a proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” se apropie de final. Evenimentul se va încheia în weekendul 11–12 octombrie cu cea de-a IX-a ediție a Festivalului Internațional al Luminii – Spotlight, care va aduce peste 20 de instalații și proiecții spectaculoase pe Calea Victoriei, la ARCUB – Hanul Gabroveni și în alte spații partenere din oraș.

Organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB și PROEDUS, proiectul „Străzi Deschise” își propune să redea orașul comunității, transformând spațiul public într-un loc de întâlnire, artă și bucurie.

Lansat în 2020, „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” este unul dintre cele mai ample programe outdoor din Capitală, menit să încurajeze mobilitatea pietonală și interacțiunea socială prin artă și cultură. Evenimentul reunește anual mii de participanți și implică zeci de artiști, instituții și organizații culturale.