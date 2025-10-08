Capitala a devenit al treilea oraș din România care se alătură inițiativei „HPV Free City”, un demers comun al mediului medical, civic și instituțional pentru prevenirea infecțiilor cu HPV și a cancerelor asociate.

Capitala s-a alăturat oficial inițiativei naționale „HPV Free City”, pe 8 octombrie 2025, prin lansarea coaliției „București – HPV Free City”, un proiect comun al organizațiilor civice, mediului medical și instituțiilor publice, dedicat prevenirii infecțiilor cu virusul papiloma uman (HPV) și a cancerelor asociate.

Lansarea, organizată la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, a reunit reprezentanți ai autorităților, profesioniști din sănătate, tineri, membri ai societății civile și jurnaliști.

Inițiativa a fost prezentată de Paul Marc, președintele Federației Tinerilor din Cluj, organizația care a inițiat proiectul la nivel național. „Prin educație, dialog și implicarea tinerilor putem crea comunități mai sănătoase și mai informate”, a declarat acesta.

După semnarea documentului oficial de susținere, participanții au luat parte la o dezbatere cu tema „Vaccinarea salvează vieți. Realități, mituri și soluții”, unde experți și reprezentanți ai autorităților au discutat modalități de creștere a gradului de vaccinare anti-HPV și de combatere a dezinformării.

Anti-HPV # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 / # 7 / # 8 / # 9 / # 10 / # 11 / # 12 / # 13 / # 14 / # 15 / # 16 / # 17 / # 18 / # 19 /

Potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică, rata de vaccinare anti-HPV este în creștere, dar rămâne sub nivelul optim – media națională fiind de 12,5%. Bucureștiul se numără printre județele cu cea mai mare acoperire, de 28,5%.

Din 1 octombrie 2025, vaccinarea este gratuită pentru tinerii între 11 și 26 de ani și compensată 50% pentru femeile de 27-45 de ani, măsură care poate proteja aproximativ 1,5 milioane de tineri.

Infecția cu HPV este cea mai răspândită infecție virală cu transmitere sexuală, iar România are cea mai mare incidență și mortalitate din UE în cazul cancerului de col uterin – cu peste 3.400 de cazuri noi și 1.800 de decese anual. Prin extinderea inițiativei „HPV Free City”, autoritățile și societatea civilă își propun reducerea acestor cifre alarmante prin educație, prevenție și vaccinare.

Inițiativa „HPV Free City” este coordonată de Federația Tinerilor din Cluj și urmărește crearea unei rețele naționale de orașe implicate activ în prevenția infecțiilor cu HPV și promovarea educației pentru sănătate. După etapele de la Cluj-Napoca și Timișoara, lansarea de la București marchează un pas important spre atingerea obiectivului de reducere a incidenței cancerului de col uterin în România.