Ministerul Educației și Cercetării a obținut aprobarea Comisiei Europene pentru o finanțare suplimentară de 60 de milioane de euro, destinată burselor sociale acordate studenților, prin Programul Educație și Ocupare (PEO), informează ministerul.

Fondurile vor permite plata burselor pentru aproximativ 40.000 de studenți din medii vulnerabile în anul 2026, primele plăți fiind estimate cel târziu în februarie 2026, pentru luna ianuarie.

Potrivit ministerului, această alocare asigură menținerea fondului de burse la un nivel comparabil cu anii 2024 și 2025, după redimensionările recente, și cu aproximativ 35% mai mare decât în 2023. De burse vor beneficia atât studenții de la buget, cât și cei de la taxă, într-un context economic marcat de presiuni fiscal-bugetare.

Finanțarea a fost agreată în urma dialogului dintre Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Investițițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Comisia Europeană, prin cofinanțare din Fondul Social European Plus (FSE+). Măsura este prezentată de minister drept un pas decisiv pentru creșterea accesului la studii universitare și reducerea riscului de abandon din motive economice.

Ministrul Educației, Daniel David, a mulțumit vicepreședintei Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, și partenerilor instituționali implicați, subliniind sprijinul acordat soluției propuse de România. Totodată, ministrul a cerut structurilor din subordine să accelereze pregătirea procedurilor administrative, astfel încât prima plată a burselor să fie realizată la timp, cel târziu în februarie 2026.

Decizia Comisiei Europene oferă astfel o plasă de siguranță pentru zeci de mii de studenți și consolidează rolul fondurilor europene în susținerea echității și calității educației universitare din România.