Scleroza multiplă lovește adesea în plină tinerețe, când viața abia începe să se construiască. O boală autoimună care afectează sistemul nervos, SM poate provoca oboseală extremă, tulburări de vedere, probleme de coordonare și dificultăți cognitive.

Eduard Pletea este președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN) din România și membru al board-ului European Multiple Sclerosis Platform (EMSP). Diagnosticat cu scleroză multiplă în 2015, Pletea s-a implicat activ în proiecte de advocacy, educație și suport pentru tineri cu SM, coordonând campanii și programe naționale dedicate pacienților.

L-am întâlnit la o conferință dedicată lor, unde 150 de tineri afectați de această boală au venit din toată țara ca să se cunoască și să afle cum pot trece împreună prin provocările unei boli nemiloase.

Scleroza multiplă afectează preponderent tinerii, cu debut frecvent între 20–40 de ani, iar proporția tinerilor (sub 40 de ani) este semnificativă în totalul pacienților. Estimări recente variază între aproximativ 9.000 și 14.000 de persoane diagnosticate cu SM în România.

Am discutat cu Eduard despre lupta cu boala, dar și despre lupta cu sistemul medical din România: acces inegal la tratament, decontări insuficiente pentru recuperare, lipsă de informare și servicii specializate. De ce a fost nevoie de asociația lor? Pentru ca nimeni să nu treacă singur prin aceste încercări.

Operator și editor video: Anastasia Sucitu