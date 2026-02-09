Într-un local din centrul Clujului, cu decor sovietic și ironii „de vitrină”, frecventat în principal de tineri, profesorul de istorie Virgiliu Țârău răspunde unei întrebări incomode: unde se termină gluma și începe cosmetizarea unui trecut violent?

Alături de Stalin de pe pereți și sloganuri „cool”, discuția intră în mecanismele propagandei care prinde acolo unde nu există cunoaștere suficientă.

Un reel despre memorie, manipulare și tehno-propagandă și de ce banalizarea comunismului – ambalată ca nostalgie și amplificată de algoritmi – poate ajunge să albească traume reale.

Editare video: Anastasia Sucitu