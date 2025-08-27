SondajCe părere au românii despre mișcarea legionară
Aproape 30% dintre cei chestionați în cadrul unui sondaj Avangarde spun că mareșalul Ion Antonescu a fost un erou, 35% dintre persoanele cu studii superioare chestionate fiind de acord cu aecastă afirmație.
Cei care îl consideră criminal de război reprezintă 35%, 41% dintre persoanele cu studii superioare având această opinie. 59% dintre cei chestionați consideră că mișcarea legionară a fost o organizație criminală, potrivit news.ro.
La întrebarea ”Din punctul dumneavoastră de vedere mișcarea legionară a fost o organizație criminală?”, 59% dintre cei chestionați au răspuns afirmativ, 17% au răspuns negativ, iar 24% nu știu sau nu răspund.
În funcție de nivelul de educație, 73% dintre persoanele cu studii superioare intervievate consideră că mișcarea legionară a fost o organizație criminală, în timp ce 14% dintre acestea au o opinie contrară.
Procentele diferă în cazul persoanelor cu studii gimnaziale sau liceale, unde puțin peste 50% consideră mișcarea legionară ca fiind organizație criminală, în timp ce 23% dintre cei cu studii gimnaziale și 17% dintre cei cu studii liceale au o opinie contrară.
29% dintre cei chestionați afirmă că mareșalul Ion Antonescu a fost un erou, în timp ce 35% îl etichetează ca fiind criminal de război. 36% dintre cei chestionați nu știu sau nu răspund la această întrebare.
35% dintre persoanele cu studii superioare chestionate, 27% dintre cele cu studii liceale și 18% dintre cele cu studii gimnaziale îl consideră erou pe Antonescu. Sunt de părere că Ion Antonescu a fost un criminal de război 41% dintre cei cu studii superioare, 33 % dintre cei cu studii liceale și 32% dintre cei cu studii gimnaziale. Nu știu sau nu răspund la această întrebare 50% dintre cei cu studii gimnaziale, 40% dintre cele cu studii liceale și 24% dintre cei cu studii superioare.
Subiecții au fost întrebați dacă sunt de acord sau nu cu afirmația „Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer” - reprezentând un slogan legionar - autorii sondajului precizând că nu știu dacă respondenții au asociat sloganul cu Mișcarea Legionară.
50% s-au declarat de acord cu acest slogan, 38% nu au fost de acord, iar 12% nu știu sau nu răspund.
Au fost de acord cu afirmația 51% dintre cei cu studii superioare, 50% dintre cei cu studii liceale și 48% dintre cei cu studii gimnaziale. Nu au fost de acord 41% dintre cei cu studii superioare, 36% dintre cei cu studii liceale și 38% dintre cei cu studii gimnaziale.
Sondajul a fost realizat în perioada 19 - 28 august, telefonic, pe un eșantion de 1.100 de subiecți, în vârstă de peste 18 ani. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3%.
