Începând cu data de 7 august intră în vigoare noul Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual, adoptat de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) prin Decizia nr. 573/2025.

Acesta reprezintă cea mai amplă actualizare legislativă din ultimul deceniu în domeniul audiovizualului, adaptându-se noilor realități tehnologice, sociale și informaționale.

Modificări și noutăți esențiale în noul Cod:

Extinderea domeniului de aplicare

Noul Cod de reglementare a conținutului audiovizual reflectă extinderea competențelor CNA, în linie cu modificările legislative adoptate prin transpunerea Directivei (UE) 2018/1808 privind serviciile mass-media audiovizuale în Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Codul se aplică în continuare programelor difuzate de posturile TV și radio, serviciilor media audiovizuale la cerere (video-on-demand), dar și serviciilor care își distribuie conținutul audiovizual prin platforme de partajare a materialelor video, dacă acestea se află sub jurisdicția României;

Prin aceste modificări, se creează un cadru coerent de reglementare care oferă același nivel de protecție și responsabilitate în mediul digital, precum în televiziune sau radio.

Introducerea de termeni-cheie noi, unde sunt definite clar concepte precum:

Dezinformare - cu intenție și impact negativ;

Informare incorectă - neintenționată dar cu efecte dăunătoare;

Conținut ilegal - instigare la ură, terorism, pornografia infantilă etc.;

Creator de conținut online - persoană cu răspundere editorială;

Conținut dăunător - frică, teroare, violență nejustificată.

Consolidarea protecției minorilor

Interdicții mai stricte privind difuzarea de imagini sau declarații ale minorilor în contexte sensibile.

Condiții clare pentru participarea minorilor în programe media.

Obligativitatea restricționării accesului la conținut potențial nociv pentru minori, inclusiv în online.

Etichetare și avertismente clare

Obligația de a semnaliza conținutul sensibil prin mesaje de tip: "Atenție! Acest material poate afecta dezvoltarea minorilor";

"Informațiile din acest program nu au bază științifică";

"Acest program este o ficțiune" (pentru reality show-uri cu elemente de regie).

Accesibilitate digitală

Toți furnizorii trebuie să asigure, treptat, accesul persoanelor cu dizabilități (prin subtitrare, limbaj mimico-gestual, audiodescriere etc.).

Reguli clare privind conținutul publicitar

Publicitatea pentru jocuri de noroc este reglementată mai strict: restricții orare, interzicerea adresării către minori, limitări privind promovarea agresivă.

În cazul suplimentelor alimentare, se interzic afirmațiile înșelătoare sau prezentarea acestora ca alternative la tratamente medicale.

Reglementarea mesajelor de interes public

Codul recunoaște și reglementează mesajele de interes public ca formă distinctă de comunicare media.

Exemple de mesaje de interes public reglementate:Campanii privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului (ex. prevenirea discursului instigator la ură);

Prevenirea consumului de droguri sau alcool în rândul minorilor;

Informări privind sănătatea publică sau protecția mediului;

Alerta răpire minor - sistem național de difuzare în cazuri de dispariție.

Sunt stabilite reguli privind marcarea lor, separarea de conținutul editorial sau comercial, și condițiile de difuzare.

Combaterea dezinformării

Codul oferă bază legală pentru sancționarea conținuturilor care răspândesc dezinformare, protejând spațiul public informațional fără a limita libertatea de exprimare.

Promovarea operelor europene

Obligații sporite pentru serviciile media audiovizuale la cerere (video-on-demand) de a include și de a le evidenția corespunzător, contribuind astfel la sprijinirea producției locale și a diversității culturale.

Coreglementare - un nou principiu de lucru

Se deschide posibilitatea parteneriatelor între CNA și industrie (platforme, creatori, societate civilă) pentru asigurarea respectării obiectivelor de interes public prin mecanisme moderne de autoreglementare asistată.

Noul Cod CNA răspunde nevoii urgente de modernizare a cadrului legal audiovizual, într-o perioadă marcată de transformări tehnologice, riscuri informaționale și așteptări sporite din partea societății.

"El este, deopotrivă, un instrument împotriva abuzurilor și un cadru clar de reglementare pentru exercitarea responsabilă a libertății de exprimare. Este un Cod pentru vremuri noi - aliniat la standardele europene, la Carta Drepturilor Fundamentale a UE și la valorile democratice pe care CNA le apără activ", a transmis Consiliul.

Acesta mai precizează că noul Cod "nu restrânge libertatea de exprimare, ci oferă mecanisme clare pentru a o proteja de abuzuri și derapaje" și este un instrument prin care CNA "pune ordine acolo unde riscurile informaționale scapă de sub control - fie că vorbim de conținut online, platforme video sau televiziune".