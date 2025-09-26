Cecilia MoSze Tham, expert în futurologie și inovare globală, va fi invitată specială la prima ediție TECHConnect, care se desfășoară între 7 și 9 octombrie în Brașov, Sibiu și Târgu Mureș.

Cecilia MoSze Tham, fondatoare și CEO Futurity Systems, absolventă de Harvard și inclusă în Forbes Top 40 Futurists, va deschide ziua de 9 octombrie a festivalului cu tema „Rigorously Imaginative: How to Design Better Futures”.



Aceasta va arăta cum „designul despre viitor” nu este ficțiune, ci infrastructura socială necesară pentru a naviga provocările ce urmează. Prin Futurity Systems, Cecilia oferă „futures-as-a-service” pentru companii și guverne, ajutându-le să proiecteze scenarii și strategii mai bune pentru viitor, mai rapid și colaborativ.



Participanții vor învăța cum pot transforma previziunile și scenariile futuriste în instrumente aplicabile în decizii strategice și inovare.



Prima ediție TECHConnect – Festival de Transfer Tehnologic are loc între 7 și 9 octombrie în Brașov, Sibiu și Târgu Mureș, și aduce împreună cercetători, companii, investitori și autorități. Scopul festivalului este de a conecta rezultatele cercetării cu nevoile pieței și a le valida ca inovații aplicabile.



Programul include sesiuni de matchmaking între industrie și cercetare (fiecare parte prezintă ce poate oferi și ce caută), prezentări de prototipuri și tehnologii aplicabile, sesiuni de brokeraj (întâlniri organizate pentru a facilita schimbul de contacte, informații și oportunități între participanții la eveniment) și vizite tematice în infrastructuri R&D.



TECHConnect are ca obiectiv facilitarea colaborării între mediul academic și cel industrial din Brașov, Sibiu și Târgu Mureș. Astfel se creează un cadru în care inovațiile pot fi implementate efectiv în beneficiul economiei și comunităților.