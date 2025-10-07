Cele mai noi producții românești, premiate la festivaluri internaționale, vor fi prezentate între 24 octombrie și 2 noiembrie la Cinema Muzeul Țăranului, în cadrul secțiunii „Avanpremierele Toamnei” de la Les Films de Cannes à Bucarest.

După un traseu impresionant prin festivaluri din Europa, filmele românești revin în fața publicului autohton la Les Films de Cannes à Bucarest, în cadrul singurei secțiuni competiționale a evenimentului – „Avanpremierele Toamnei”, unde vor concura pentru Premiul Publicului, oferit de Dacin Sara.

Printre titlurile incluse în selecție se numără „Dracula”, noul film al lui Radu Jude, o reinterpretare satirică a mitului vampirului, care combină grotescul, comedia și filmul politic într-o reflecție asupra identității naționale. Publicul va putea vedea și „Sorella di Clausura”, regizat de Ivana Mladenović, distinsă la Sarajevo, o poveste despre iluzii și dezamăgiri în căutarea succesului, dar și „Nu mă lăsa să mor”, semnat de Andrei Epure, un film despre doliu, memorie și legăturile nevăzute dintre oameni.

Din program mai fac parte „Interior Zero”, regizat de Eugen Jebeleanu, adaptare după romanul Laviniei Braniște, „Still Nia”, de Paula Oneț, o explorare poetică a redescoperirii de sine, și „Comatogen”, al lui Igor Cobileanski, o dramă intensă despre decizii morale și sacrificiu.

Selecția este completată de două calupuri de scurtmetraje românești premiate la festivaluri internaționale, inclusiv Cannes, Locarno și Annecy, iar la finalul fiecărei proiecții publicul se va putea întâlni cu echipele filmelor.

Evenimentul marchează și o proiecție specială: „Index”, mediumetrajul semnat de Radu Muntean, proiectat recent la Locarno, urmat de o discuție cu regizorul și echipa filmului, moderată de Roxana Călinescu și Andrei Tănăsescu.