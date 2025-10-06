Chocolate Saga revine cu ediția a VII-a, între 24–26 octombrie 2025, la Biblioteca Națională din București, cu o ediție spectaculoasă ce combină arta, istoria și gustul inconfundabil al ciocolatei artizanale.

Cel mai așteptat festival dedicat ciocolatei de nișă din România schimbă decorul în această toamnă. Ediția de toamnă a Chocolate Saga 2025 se va desfășura în perioada 24–26 octombrie la Biblioteca Națională a României, un spațiu elegant și central, ales pentru a oferi o experiență unică tuturor iubitorilor de ciocolată.



Organizatorii promit o ediție de neuitat, într-un spațiu care va deveni, pentru trei zile, un tărâm al aromelor, gusturilor și poveștilor din lumea ciocolatei artizanale. Biblioteca Națională nu va găzdui doar standurile producătorilor români și internaționali, ci și o expoziție de istorie a ciocolatei – de la azteci până în prezent –, completată de documentare video, o colecție de carte tematică și sculpturi spectaculoase în ciocolată.



„Biblioteca Națională este, probabil, cel mai potrivit spațiu din București pentru a găzdui o expoziție de o asemenea amploare. Vom adăuga o nouă dimensiune acestei locații – cea olfactivă – prin aroma de ciocolată care va învălui întreaga clădire. Va fi o ediție educativă, artistică și delicioasă”, a declarat Adina Istrate, unul dintre organizatori.



Programul festivalului include: degustări și lansări de produse inedite, inclusiv din Republica Moldova și Polonia; ateliere creative pentru copii; colț de lectură tematic, dedicat celor mici și mari; demonstrații live susținute de maeștri ciocolatieri; expoziții de sculpturi din ciocolată realizate de artiști români premiați internațional.



„Festivalul ciocolatei a crescut de la an la an, iar ediția din 2025 va fi cu siguranță cea mai spectaculoasă de până acum. Vă așteaptă surprize, gusturi și arome speciale”, a adăugat Andreea Ilina, co-organizator.





Accesul în cadrul festivalului este gratuit pentru copiii sub 10 ani și pentru persoanele cu dizabilități, iar întreaga locație este accesibilă tuturor vizitatorilor.

Program de vizitare:

Vineri, 24 octombrie: 12:00 – 20:00

Sâmbătă, 25 octombrie: 10:00 – 20:00

Duminică, 26 octombrie: 10:00 – 18:00