Pentru mulți români, o masă nu este completă fără o porție de ciorbă, indiferent de sezon. Fie că vorbim despre ciorba de burtă, de perișoare sau o variantă vegetariană, acest preparat tradițional este omniprezent în meniurile restaurantelor.

Dar cât de sănătoasă este, de fapt, o ciorbă? Și cât de mult diferă din punct de vedere nutrițional de la un local la altul?

Aplicația Valori-Nutritionale.ro, care sprijină restaurantele și alte afaceri din industria HoReCa să afișeze transparent informațiile nutriționale ale preparatelor din meniu, a analizat recent 7432 de ciorbe din restaurantele partenere. Rezultatele arată nu doar o variație mare de prețuri, ci și diferențe semnificative din punct de vedere al valorii energetice.

Ciorba, între preț accesibil și lux culinar

Potrivit datelor din aplicație:

Cea mai ieftină ciorbă listată costă doar 7 lei;

Cea mai scumpă ajunge la 73 de lei;

Prețul mediu pentru o porție de ciorbă este de 22.17 lei.

Astfel, ciorba rămâne un preparat accesibil pentru majoritatea clienților, indiferent de complexitatea rețetei.

Valorile nutriționale: de la dietetic la extrem de consistent

Dacă prețul este relativ stabil, valorile nutriționale variază considerabil:

Cea mai bogată în calorii: Harcio – 387.76 kcal/100 g;

Cea mai ușoară: Ciorbă de conopidă – 32.58 kcal/100 g;

Media generală: 115 kcal/100 g.

O porție standard de 400 g ajunge astfel la aproximativ 460 kcal, adică aproape un sfert din necesarul zilnicrecomandat pentru un adult (2000 kcal).

Ciorbele care se încadrează în această medie includ:

Ciorba de burtă;

Ciorba de văcuță;

Ciorba de perișoare;

Ciorba rădăuțeană.

Ciorbe bogate în proteine și conținut scăzut sau ridicat de grăsimiCiorbele pot fi o sursă excelentă de proteine sau, dimpotrivă, o alegere ușoară și dietetică, în funcție de rețetă:

Ciorba cu cel mai mare aport proteic: Ciorba de perișoare din pește – 33.33 g proteine / 100 g;

Cea mai slabă în proteine: Supa clară de legume – 0.21 g proteine / 100 g.

În ceea ce privește grăsimile:

Cea mai săracă în grăsimi: Ciorba de lobodă – 0.05 g grăsimi / 100 g;

Cea mai bogată în grăsimi: o variantă de ciorbă de burtă – 33.33 g grăsimi / 100 g.

Atenție: valorile pot varia foarte mult! Nu toate ciorbele de burtă, de exemplu, sunt atât de bogate în grăsimi. Rețeta, adaosul de smântână, ulei sau carne influențează radical compoziția. Cel mai bine este să consultați meniul nutrițional al locației.

Un alt aspect esențial: același tip de ciorbă poate avea valori nutriționale foarte diferite, în funcție de ingredientele și modul de preparare folosit. Diferențele pot apărea chiar și în cazul acelorași rețete între două restaurante diferite.

Topul celor mai populare ciorbe din restaurante

Datele aplicației arată care sunt cele mai întâlnite ciorbe în meniurile românești:

Ciorba de pui (a la grec, țărănească, cu tăiței etc.) – 931 apariții;

Ciorba / supa de legume – 747 apariții;

Ciorba de văcuță – 737 apariții;

Ciorba de burtă – 572 apariții;

Ciorba de fasole cu afumătură / cu ciolan – 556 apariții;

Ciorba de perișoare – 402 apariții.

Pe lângă rețetele tradiționale, restaurantele românești includ și preparate internaționale:

Supa de tip Cappuccino – un preparat creativ, modern, cu spumă și plating rafinat;

Clam Chowder – supă americană cu scoici și cartofi;

Miso Soup – specific japoneză, pe bază de pastă miso și alge;

Vichyssoise – supă cremă rece de origine franceză, cu praz și cartofi;

Tom Yum – supă tailandeză picantă cu influențe asiatice puternice;

Storceagul – o delicatesă din Delta Dunării, cu pește și legume;

Soleanca – supă rusească, acrișoară și condimentată, cu afumături.

