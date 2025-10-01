Angajații Direcției Protecția Animalelor Ilfov devin agenți constatatori și vor aplica avertismente și amenzi pentru câinii nesterilizați sau nemicrocipați, urmând o instruire realizată de IGPR.

Angajații Direcției Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov au fost împuterniciți să devină agenți constatatori, prin dispoziția președintelui CJ Ilfov, conform Ordonanței de Urgență 2/2001. În acest cadru, doi reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției Române, Alexandru Zamfir și Mihai Din, au instruit angajații CJ Ilfov pentru completarea corectă a proceselor verbale de contravenție.



„Orice consiliu județean poate aproba în ședință o hotărâre privind aplicarea sancțiunilor. Baza legală este OG2/2001, iar scopul nostru nu este să dăm amenzi, ci să conștientizăm că sterilizarea și microciparea nu sunt opționale, ci obligatorii pentru rezolvarea problemei câinilor fără stăpân”, explică Hilde Tudora, director Protecția Animalelor CJ Ilfov.



Avertismentele și amenzile pot fi aplicate persoanelor fizice sau juridice, cu cetățenie română sau străină. „Este vital să completăm corect procesul verbal, altfel contravenția poate fi contestată și anulată în instanță”, subliniază Alexandru Zamfir.



Amenzile prevăzute sunt între 2.000 și 5.000 lei pentru nemicrocipare și între 5.000 și 10.000 lei pentru nesterilizare. În prima fază, agenții vor aplica avertismente, astfel vor oferi deținătorilor 30 de zile pentru a remedia problemele constatate.



„În termen de o lună de la avertisment, vom organiza campanii gratuite în localitățile respective. Soluția este gratuită, însă oamenii trebuie să accepte să își aducă câinii pentru sterilizare și microcipare, în interesul animalului”, explică Anita Ciucur, consilier-coordonator Protecția Animalelor Ilfov.



Consiliul Județean Ilfov a sterilizat gratuit peste 15.000 de animale, câini și pisici, din fonduri publice și private, în colaborare cu ONG-uri. S-a demonstrat că prevenția prin sterilizare și microcipare în masă este soluția eficientă pentru limitarea numărului de animale fără stăpân.