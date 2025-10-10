Municipiul Cluj-Napoca devine lider european în implicarea tinerilor: proiectul Com’ON City va duce modelul local de bugetare participativă în șase orașe din Europa, cu sprijinul programului UrbAct IV.

Clujul nu mai e doar un exemplu național de implicare civică, ci și un lider european al participării tinerilor. Proiectul Com’ON City, aprobat în cadrul programului UrbAct IV, va adapta modelul de bugetare participativă pentru tineri dezvoltat la Cluj-Napoca în șase orașe europene, între noiembrie 2025 și aprilie 2028.

Proiectul este coordonat de Primăria Cluj-Napoca, împreună cu Grupul Pont și Federația Tinerilor din Cluj, și a fost selectat în urma unui apel competitiv care a reunit cele mai bune practici urbane din Europa.

De la Cluj, către Europa

După ce în 2024 a fost recunoscut de Comisia Europeană ca Bună Practică Europeană, modelul Com’ON devine acum un punct de inspirație pentru alte orașe care vor să își implice tinerii în deciziile locale.

Orașele partenere sunt: Bielsko-Biała (Polonia), Leeuwarden (Țările de Jos), Piacenza (Italia), Veszprém (Ungaria) și Valongo (Portugalia). Cluj-Napoca va coordona procesul și va sprijini adaptarea modelului la specificul fiecărei comunități.

Fiecare oraș va crea un Grup Local UrbAct (ULG), o echipă formată din autorități, ONG-uri, profesioniști și tineri activi, care vor lucra împreună la testarea și personalizarea proceselor: apeluri de idei, vot public, campanii de comunicare și colaborări intersectoriale.

Trei ani, trei etape, o viziune comună

Proiectul se va derula în trei etape principale:

Understand (2025–2026) – analiza nevoilor și a contextelor locale;

Adapt (2026–2027) – testarea modelelor locale inspirate de Com’ON;

Re-Use (2027–2028) – integrarea acestor modele în politicile urbane.

Rezultatul: șase versiuni locale ale Com’ON, o rețea europeană a orașelor tinere și o strategie de extindere internațională a modelului, prin programe precum Erasmus+, Interreg sau CERV.

Clujul, pionier al co-guvernanței tinerilor

Lansat în 2015, Com’ON Cluj-Napoca le oferă tinerilor între 14 și 35 de ani șansa de a propune proiecte cu impact în comunitate și de a le vedea finanțate printr-un proces participativ deschis și transparent. Însoțit de mentorat și suport logistic, acest mecanism a devenit un laborator civic pentru ideile tinerei generații.

Recunoașterea europeană și extinderea Com’ON marchează o nouă etapă în guvernanța incluzivă de la Cluj, unde autoritățile, ONG-urile și tinerii lucrează împreună la decizii reale pentru oraș.

Spre o mișcare europeană a tinerilor urbani

Com’ON City promite să transforme modelul clujean într-o mișcare europeană pentru participarea tinerilor la viața urbană, cu metode testate, instrumente digitale și colaborări internaționale. În paralel, Clujul continuă programul Com’ON Next (2023–2026), dedicat edițiilor tematice – de la școli la mediu – și dezvoltării unor mecanisme sustenabile de finanțare.

Prin aceste inițiative, municipiul Cluj-Napoca se reconfirmă drept un laborator european al democrației participative, în care vocea tinerilor nu doar se aude, ci și contează.