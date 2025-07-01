Colectiv, 10 ani mai târziu

Un marș în memoria victimelor de la Colectiv va avea loc joi, la exact 10 ani de la incendiul care a ucis 65 de tineri în clubul bucureștean.

"30 octombrie 2015, clipa în care România a ars #colectiv. 65 de vieți au fost curmate, 65 de oameni cu familii, iubiri, profesii, povești. Nu știm nici acum câți ar fi putut fi salvați dacă nu "aveam de toate". Și nu putem uita. 10 ani mai târziu, corupția încă ucide în România. Infecțiile nosocomiale încă fac victime - mor bebeluși în spitale", se arată pe pagina evenimentului de pe Facebook.

Organizatorii mai spun că nu există încă o șansă reală de tratament și recuperare pentru marii arși, iar la 10 ani după tragedia de la colectiv, pentru românii nespeciali pare că nu s-a schimbat nimic.

"Și nimeni nu a plătit. Nimeni nu plătește. Dosarele clasate și sentințele anulate nu sunt justiție! Victimele merită ca vinovații să plătească. România merită ca toți cei care au făcut posibilă tragedia de la #colectiv să fie trași la răspundere. Cei 65 merită dreptate. Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm. Pe 30 octombrie, ieșim din nou în stradă. The day we give in is the day we die", se mai arată în mesaj.

Tot joi, de la ora 10:30, are loc slujba de pomenire. Ea va avea loc în zona de acces Fabrica Pionerul – Parcul Bucur din Sectorul 4, de către un sobor de preoți de la cimitirele de stat, condus de părintele Gheorghe Dilirici.

+++

Fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone, a fost condamnat în mai 2022 definitiv de Curtea de Apel București la 4 ani închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în dosarul Colectiv.

La instanța de fond - Tribunalul București - Piedone primise 8 ani și 6 luni de închisoare cu executare, însă judecătorii de la CAB au admis apelul primarului și au decis scăderea pedepsei la 4 ani închisoare cu executare.

Pe 21 iunie 2023 a fost eliberat din închisoare, după ce judecătorii au stabilit că fapta pentru care a fost condamnat nu există și și-a reluat liniștit postul, întrucât guvernul nu s-a deranjat să organizeze alegeri la Sectorul 5.

În același dosar au mai fost condanați patronii clubului Colectiv la pedepse cuprinse între 6 și 11 ani și 8 luni de închisoare (la instanța de fond, cei trei primiseră câte 11 ani și 8 luni):

1. Paul Gancea - 6 ani și 4 luni de închisoare;

2. Costin Mincu - 8 ani de închisoare;

3. Alin George Anastasescu - 11 ani și 8 luni de închisoare.



George Matei și Antonina Radu, cei doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București care au verificat clubul Colectiv fără a lua măsurile legale în privința respectării normelor PSI, au fost condamnați la câte 8 ani și 8 luni închisoare.

Alte condamnări din dosar:

* pirotehniștii Viorel Zaharia și Marian Moise - fiecare 6 ani și 10 luni;

* Cristian Niță, director al firmei de artificii - 2 ani și 6 luni cu suspendare, plus efectuarea a 80 de zile muncă în folosul comunității în cadrul Compania Municipală Termoenergetica București SA sau în cadrul ADP sector 1 București.

Trei funcționare de la Primăria Sectorului 4 implicate în acest caz au fost achitate, după ce primiseră la instanța de fond pedepse între trei ani cu suspendare și 8 ani cu executare.

Instanța a dispus încetarea procesului penal împotriva Danielei Niță, patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists, după ce aceasta a decedat.

Firmele SC Colectiv Club SRL și Golden Ideas Fireworks Artists trebuie să plătească fiecare o amendă penală de 47.000 lei.

Colectiv, 10 ani mai târziu

Centrele de mari arși nu sunt încă finalizate: România avea un număr foarte redus de paturi specializate pentru arși severi, iar pacienții sunt încă trimiși în străinătate. Resursele (personal, laboratoare, echipamente) în spitalele care au tratat victimele au rămas insuficiente, inclusiv la nivel de igienă, control al infecțiilor, dotări. Sistemul de sănătate încă se confruntă cu subfinanțare, lipsa personalului, infrastructură veche, lipsa modernizării, iar toate acestea afectează și acum capacitatea de reacție la tragedii mari.

+++

Președintele Nicușor Dan s-a dus joi dimineață în fața fostului club Colectiv și a depus o coroană de flori în memoria victimelor.