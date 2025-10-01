Muzeul Național Cotroceni lansează ediția 2025 a proiectului „Cotroceni Creativ Junior”, un concurs dedicat elevilor de gimnaziu și liceu, inspirați de pasiunea cuplului regal Ferdinand–Maria.

Muzeul Național Cotroceni dă startul celei de-a șasea ediție a proiectului „Cotroceni Creativ Junior”, dedicat valorificării patrimoniului într-o manieră creativă și susținerii tinerilor artiști.



Anul acesta, tema centrală o reprezintă pasiunile cuplului regal Ferdinand–Maria, iar sursele de inspirație sunt interioarele palatului, obiecte de patrimoniu, fotografii de epocă și fragmente literare disponibile online.



Concursul are două secțiuni, în funcție de nivelul de studiu: „Mici artiști” (gimnaziu) și „Tineri artiști” (liceu), fiecare secțiune va avea câte cinci câștigători. Rezultatele vor fi anunțate pe 10 noiembrie 2025.



Elevii care doresc să se documenteze pot vizita muzeul în cadrul tururilor neghidate, programate pe baza unei solicitări trimise la adresa pce[at]muzeulcotroceni[dot]ro.



Înscrierile la concurs se fac prin completarea formularului, până la data de 27 octombrie 2025.





Calendarul proiectului:



29 septembrie - lansare concurs;

29 septembrie - 27 octombrie – perioada de înscrieri online, prin formularul de concurs;

10 noiembrie - anunțarea câștigătorilor;

20 noiembrie - 11 ianuarie – perioada de expunere a lucrărilor.





