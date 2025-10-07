Universitatea de Vest din Timișoara găzduiește, între 9–11 octombrie, a doua Conferință Internațională RAIA, eveniment dedicat arheologului Aurel Rustoiu, la împlinirea vârstei de 60 de ani. Vor fi invitați cercetători din 10 țări.

În perioada 9–11 octombrie 2025, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) devine gazda celei de-a doua ediții a Conferinței Internaționale RAIA, un eveniment științific de amploare organizat de Romanian Archaeological Institute in Athens, în parteneriat cu UVT.

Deschiderea oficială va avea loc pe 10 octombrie, de la ora 10:00, în Aula Institutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM), pe strada Oituz nr. 4C din Timișoara.

Evenimentul este dedicat reputatului arheolog dr. habil. Aurel Rustoiu, la aniversarea a 60 de ani de viață și carieră, în semn de recunoaștere pentru contribuțiile sale deosebite în domeniul arheologiei, mentoratul și dedicarea sa față de cercetare.

Tema centrală a conferinței este „Grecii și Hiperboreenii: Interacțiuni culturale între bazinul estic al Mediteranei și populațiile din stepele Pontice și Europa temperată (secolele VIII î.Hr.–IV d.Hr.)”.

La eveniment vor participa specialiști din Bulgaria, Cehia, Germania, Grecia, Moldova, Polonia, România, Serbia, Slovacia și Slovenia, și vor oferi o platformă internațională de dialog academic și schimb de idei între arheologi din spații culturale diferite.