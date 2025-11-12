La Cluj e o toamnă morocănoasă, însă aula Facultății de Științe Economice și Gesiunea Afacerilor este plină de tineri entuziaști. Ei participă la o demonstrație de imaginație și cod: Gala Academiei „Descoperă-ți Pasiunea în IT” (DpIT).

La standurile improvizate, printre laptopuri și prototipuri, se simte o energie specială. Echipe de adolescenți explică algoritmi de inteligență artificială, interfețe intuitive și fluxuri de date în timp real. Dar, mai presus de toate, vorbesc despre ce îi motivează: dorința de a schimba ceva concret, de a face bine.

„Am vrut să creăm ceva care chiar ajută oamenii, un sistem portabil care spune cât de curat e aerul pe care-l respiri”, povestește Robert, unul dintre tinerii care au lucrat la Airsy, un mic dispozitiv care monitorizează calitatea aerului urban. „Am testat valorile în parcul central, lângă bulevarde… și am fost surprinși cât de mult diferă. Acum vrem să-l facem accesibil oricui”.





Alți liceeni au visat mai departe de trotuarele orașului. Echipa din spatele Code Neptune a gândit o aplicație care folosește camere inteligente și AI pentru a-i ajuta pe salvamari să identifice rapid înotătorii aflați în pericol. „Ideea a apărut într-o vară la mare. Ne-am dat seama cât de greu e să observi totul într-o secundă. Cu ajutorul tehnologiei, poți salva o viață înainte să fie prea târziu”, spune Giulia, una dintre coautoarele aplicației.

În același spirit, echipa Prevederma a venit cu o soluție medicală inedită: o aplicație care scanează leziunile pielii și oferă o evaluare de risc privind posibile afecțiuni canceroase. „E un pas spre prevenție. În spatele codului stă ideea că putem descoperi o boală mai devreme, când încă poate fi tratată”, explică Alissa, eleva care a coordonat proiectul.

Pasiune sub formă în cod

Mentorii din marile companii IT clujene spun că elevii nu doar „învață programare”, ci gândesc deja ca profesioniști. „Nivelul tehnic e peste ceea ce se predă în liceu. Mulți ar putea fi angajați oricând”, remarcă Cătălin Goga, de la Accesa România. „Dar ce impresionează e pasiunea. Învață să lucreze în echipă, să-și asume responsabilități și să ducă o idee până la capăt”.

Printre proiectele expuse s-au numărat și inițiative pentru un oraș mai curat – GreenPath, aplicația care localizează zone cu deșeuri și le conectează la campanii de voluntariat – sau platforme financiare precum Nexo, care propune o formă alternativă de împrumuturi sigure între oameni, fără bănci. Alte echipe au venit cu soluții pentru călătorii mai inteligente (Travel Master) sau pentru monitorizarea sănătății animalelor de companie (Pongo).





În culisele competiției, emoțiile inerente ale concurenților se amestecă cu surprinderea îndrumătorilor. Mentorii, mulți dintre ei tineri ingineri, povestesc cum au fost provocați de elevi cu întrebări sofisticate. „Folosesc AI-ul ca pe o unealtă, nu ca pe un truc. Gândesc în termeni de produs, impact, comunitate”, spune cu încântare unul dintre membrii juriului.

O generație care schimbă paradigma

Dincolo de diplome și glorie, Gala DpIT a fost despre o generație care nu mai vede tehnologia ca pe o viitoare profesie, ci face din ea o preocupare zilnică. Elevii clujeni și colegii lor din alte orașe au demonstrat că pasiunea, ghidată și cultivată în programe precum Academia DpIT, poate transforma ideile în formidabile instrumente utile în viața cotidiană.