Primarul General interimar a convocat luni de urgență Comisia de ordine publică, avizul pentru protestul rasist din 2 septembrie fiind anulat.

UPDATE

Documentația depusă de organizatori indica o temă legată de dezbaterea asupra Strategiei de incluziune a migranților - document retras deja din consultare publică. ”Ulterior, organizatorii au promovat în spațiul public mesaje explicit anti-imigranți, care incită la ură și discriminare”, a anunțat Primăria.

Protestul încalcă legislația în vigoare: O.U.G. nr. 31/2002 și Legea 60/1991 - care interzic în mod expres adunările prin care se propagă idei extremiste, fasciste, rasiste sau care instigă la ură și violență, potrivit unui comunicat.

”Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare. Dreptul la protest este garantat și va fi respectat de fiecare dată, dar nimeni nu are voie să calce în picioare legea și să otrăvească societatea cu mesaje extremiste. Capitala este un oraș european, deschis și solidar – iar asta trebuie apărat cu fermitate”, a declarat primarul general interimar, liberalul Stelian Bujduveanu.

Primăria Municipiului București nai reamintește că ”libertatea de exprimare și dreptul la întrunire sunt fundamentale”, iar ”incitarea la ură și violență nu sunt și nu vor fi tolerate”.

”Administrația Capitalei va acționa ferm și legal ori de câte ori sunt amenințate coeziunea socială și siguranța cetățenilor”.



+++

Primăria Municipiului București a anunțat duminică faptul că Asociația Noua Dreaptă și Partidul S.O.S. România vor organiza marți între orele 11.00 - 13.00, pe trotuarul adiacent Parcului Cișmigiu, în fața primăriei, un miting.



Solicitanții au depus documentația prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, iar Comisia de avizare a adunărilor publice nu a identificat motive legale de respingere a cererii. În acest sens, avizul a fost emis conform legislației în vigoare.

Aprobarea vizează participarea a circa 20 de persoane, iar protestul are ca temă „nemulțumirea față de intenția de lansare a proiectului Strategia de incluziune a migranților în Municipiul București”.

Primăria Municipiului București reamintește că strategia menționată a fost retrasă din dezbatere publică, pentru a permite analizarea tuturor recomandărilor primite din partea organizațiilor neguvernamentale și revenirea cu o variantă îmbunătățită.

De asemenea, PMB subliniază că autorizarea unei adunări publice nu reprezintă asumarea sau validarea conținutului mesajelor transmise de organizatori, ci exclusiv respectarea cadrului legal care garantează dreptul constituțional la liberă exprimare și la întrunire.

Totodată, instigarea la ură, discriminare sau violență este sancționată de lege, iar responsabilitatea pentru declarațiile și acțiunile din timpul manifestației aparține integral organizatorilor și participanților.

+++

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" a solicitat oficial primarului interimar al Bucureștiului să revoce autorizarea pentru mitingul organizat de Noua Dreaptă în 2 septembrie, afirmând că "manifestările de discriminare sunt interzise de legea penală și Constituția României".

G4Media scria că Tudor Ionescu, fondatorul Noua Dreaptă - formațiune ultranaționalistă și legionară care de ani de zile își menține notorietatea prin ample manifestări anti-sistem, anti-maghiari, anti LGBTQ, anti globalizare și anti vaccin – intră pentru prima dată în Parlamentul României, prin intermediul partidului SOS, condus de extremista Diana Șoșoacă.

Avocat de profesie, Tudor Ionescu a devenit deputat de Argeș, acesta atrăgând atenția în privința asocierii sale cu Diana Șoșoacă la protestul organizat în fața Curții Constituționale a României, după decizia prin care liderei SOS i-a fost anulată candidatura la președinția țării.

De-a lungul timpului, Ionescu s-a remarcat în cadrul manifestațiilor organizate pe teme ultranaționaliste și radicale, fie în contextul unor sărbători naționale, fie pentru a promova referendumul pentru familie ori pentru a boicota marșurile asociațiilor LGBTQ. Din acțiunile Partidului Noua Dreaptă n-au lipsit manifestațiile contra etnicilor maghiari și nici discursurile homofobe, anti romi, anti evrei, anti globalizare sau anti-vaccin.

+++

Șeful interimar al PSD, Sorin Grideanu, s-a declarat mirat de decizia Primăriei Capitalei.

"Chiar mă miră decizia. Cred că ar trebui să revizuiască această decizie. Vorbim de niște lucruri care nu își au locul într-o Românie a anului 2025. Îi îndemn pe reprezentanții PMB să schimbe decizia", a spus Grindeanu.

Organizațiile extremiste, interzise în Româna. Teoretic

OUG 31/2002, aprobată prin Legea nr. 107/2006 – privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii prevede la art. 3 alin. (1) interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.

De asemenea, art. 5 stabilește sancțiuni penale pentru inițierea, constituirea, aderarea sau sprijinirea unor astfel de organizații (închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi).

Legea vizează explicit Mișcarea Legionară, considerată organizație fascistă, și interzice atât promovarea ideologiei ei, cât și folosirea simbolurilor legionare.

