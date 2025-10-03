Cristi Danileț a fost unul dintre cei mai vizibili judecători: membru CSM, activist civic, dar și protagonist al unor scandaluri care i-au adus sancțiuni și excluderi repetate din magistratură, el a rămas în memoria publică drept „magistratul rebel”.

În ianuarie 2024, la doar 48 de ani, Danileț s-a pensionat oficial, după ce Consiliul Superior al Magistraturii i-a aprobat cererea și președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de eliberare din funcție.

Decizia a stârnit controverse: cum un judecător atât de tânăr poate ieși din sistem pe o pensie specială consistentă? Criticii au văzut în acest gest un abuz al privilegiilor magistraților, iar fanii săi au interpretat pensionarea ca pe o eliberare după ani de confruntări cu „sistemul”. Danileț și-a motivat opțiunea prin oboseala navetei Oradea–Cluj și refuzul CSM de a-i aproba transferul, dar și prin dorința de a începe o nouă etapă profesională. „Voi rămâne prezent în spațiul public, pentru a lăuda ce se face bine și a critica ce se face prost”, declara el la momentul retragerii.

De la tribunal, în sala de clasă

Noua etapă și-a găsit terenul fertil în educația juridică a copiilor. Într-un interviu pe care mi l-a acordat recent, fostul magistrat povestește cum a văzut de aproape realitatea dură a minorilor care ajung în fața judecătorilor: victime ale violenței domestice, abuzuri sexuale, trafic, consum de droguri sau, la polul opus, autori ai unor infracțiuni grave.

„Am realizat că elevii intră în sala de tribunal nu ca vizitatori, ci ca victime sau inculpați. Așa s-a născut ideea de a coborî justiția la nivelul copiilor”, spune Danileț. În 2013, alături de colegi magistrați, a inițiat un protocol între Ministerul Justiției și Ministerul Educației, care a deschis calea vizitelor elevilor în instanțe și a prezenței judecătorilor în școli.

Astăzi, prin asociația VeDem Just (Voci pentru Democrație și Justiție), Cristi Danileț coordonează o rețea de voluntari – judecători, procurori, polițiști, avocați – care merg gratuit în școli și licee pentru a explica elevilor, pe limba lor, cum funcționează legea.„Elevul și legea”, concursuri și tabere gratuite

Din această experiență s-a născut „Elevul și legea”, un ghid de 140 de pagini care sintetizează aproape 500 de legi pe înțelesul copiilor. Lucrarea este distribuită gratuit, anual, către mii de elevi. „Nu avem fonduri guvernamentale, trăim din donații și sponsorizări, dar reușim să dăm cartea gratuit la șapte mii de copii pe an”, explică fostul magistrat.În paralel, VeDem Just organizează concursuri naționale precum „Be Legal, Be Cool”, unde elevii trec prin probe teoretice și interactive despre legislație, și tabăra „Legal Academy”, ajunsă la a șaptea ediție, unde tinerii selectați se întâlnesc timp de o săptămână cu magistrați, polițiști, experți antidrog și specialiști în securitate cibernetică.Mai nou, proiectele au trecut și în digital: aplicația gratuită „Legendar – Gândește Legal” oferă definiții accesibile pentru peste o mie de termeni juridici, dar și soluții la situații concrete – de la bullying și furt, până la agresiuni online.

„Legea trebuie să fie un prieten al copilului”

Mesajul central al lui Cristi Danileț este simplu: copiii trebuie să înțeleagă că legea există pentru a-i proteja, nu pentru a-i pedepsi. „Victimele care tac îi încurajează pe agresori să repete faptele. Noi vrem să-i învățăm pe copii să fie curajoși și să apeleze la autorități, la adulții de încredere din jurul lor”, spune el.

Pentru fostul judecător, educația juridică nu este doar o materie opțională, ci o formă de igienă socială. „Dreptatea nu trebuie să se înfăptuiască doar în sălile de tribunal. Dreptatea trebuie să fie un sentiment moral împărtășit de întreaga societate”.

Un final controversat, un nou început civic

Pensionarea sa timpurie va rămâne probabil un subiect de dezbatere, simbol al privilegiilor și slăbiciunilor sistemului judiciar românesc. Dar pentru Cristi Danileț, adevăratul pariu pare să fie altul: să formeze o generație care să înțeleagă regulile jocului social și să nu mai fie vulnerabilă în fața abuzurilor.Din magistratul rebel, contestat și sancționat, Danileț s-a reinventat ca educator civic. Și, deși nu mai poartă roba de judecător, miza sa rămâne aceeași: justiția. Numai că, de data aceasta, o face la catedră, nu în sala de judecată.



