Înghețata este un simbol al verii, iar cel mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research a analizat obiceiurile, emoțiile și momentele preferate care definesc relația românilor cu acest desert.

Conform studiului, 55% dintre români consumă înghețată în principal pentru a se răsfăța, această tendință fiind mai pronunțată în rândul femeilor (59%, față de 51% în cazul bărbaților). În plus, înghețata este asociată atât cu momentele sociale – 34% dintre respondenți preferând-o în compania prietenilor sau a familiei, cât și cu timpul personal – 32% considerând-o potrivită pentru un moment doar pentru ei.

În ceea ce privește locurile „preferate” pentru a consuma înghețata, românii au menționat în primul rând parcul, într-o zi de vară (57%), urmat de balcon, după o zi lungă de muncă (30%), în timp ce 24% preferă să o savureze seara, în pat, în timp ce urmăresc un serial – obicei întâlnit mai ales în rândul tinerilor cu vârste între 25 și 34 de ani (30%).

Din perspectivă demografică, femeile asociază mai frecvent înghețata cu răsfățul (44% față de 32% dintre bărbați), în timp ce bărbații resimt mai intens starea de liniște pe care o oferă acest desert (24% vs. 16% în cazul femeilor). Aceste diferențe pot reflecta moduri diferite de raportare emoțională la deserturi: femeile tind să valorizeze mai mult ideea de recompensă personală, în timp ce bărbații caută mai des relaxarea și detensionarea.

Dacă înghețata preferată a românilor ar fi o persoană, 20% și-ar imagina-o ca fiind exotică și provocatoare, în special tinerii cu vârste între 18-24 de ani (32%). Alți 20% dintre respondenți o descriu drept o persoană de încredere, cu un stil clasic, în timp ce 15% o asociază cu o personalitate haioasă și copilăroasă.

”Aceste proiecții arată că înghețata nu este percepută doar ca un simplu desert, ci ca o experiență cu valențe emoționale și de imagine. Pentru branduri, acest lucru reprezintă o oportunitate de a-și construi poziționarea și comunicarea în jurul unor trăsături, relevante pentru segmentele de public și aliniate propriilor imagini de brand –– fie că aleg să pună accentul spre exemplu pe mister și noutate, pe confortul familiar sau pe spiritul jucăuș al produsului”, a declarat Marius Luican, director general Reveal Marketing Research.

Înghețata preferată are un impact emoțional și senzorial atât de puternic, încât pentru mulți români poate rivaliza chiar și cu o vacanță exotică. Întrebați ce ar alege dintre o vacanță exotică și o vară în oraș, dar cu înghețata perfectă în fiecare zi, 49% dintre respondenți au ales călătoria, în timp ce 34% au preferat să rămână în oraș pentru bucuria zilnică a desertului favorit. Restul au spus că nu pot alege (13%) sau că nu i-ar atrage niciuna dintre variante (4%) – semn al atașamentului profund față de acest desert.

