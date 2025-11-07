Integrarea inteligenței artificiale în diagnosticarea și tratarea cancerului devine o direcție esențială în medicina modernă, afirmă Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul programului Studium Generale.

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca anunță susținerea unei prelegeri dedicate rolului inteligenței artificiale și al geneticii în patologia oncologică modernă, în cadrul seriei Studium Generale organizate de Institutul STAR-UBB. Evenimentul va avea loc în data de 30 octombrie, ora 16:00, la Turnul Croitorilor, marcând o nouă ocazie de dialog interdisciplinar între specialiști, studenți și publicul interesat.

Prelegerea, intitulată „Patologia viitorului: inteligența artificială și genetica în lupta cu cancerul”, va fi susținută de dr. Rareș-Potcoavă Buiga, cercetător științific II în cadrul Institutului STAR-UBB. Acesta va prezenta moduri concrete în care algoritmii avansați de analiză pot sprijini medicii în diagnosticarea mai rapidă și mai precisă a formelor de cancer.

Potrivit informațiilor date publicității de UBB, integrarea tehnologiilor de inteligență artificială în patologie nu reprezintă doar o inovație tehnologică, ci și rezultatul unei colaborări complexe între patologi, geneticieni și ingineri specializați în modelare și analiză de date. Exemplele discutate vor varia de la modele AI capabile să identifice modificări histopatologice subtile, până la secvențiere tumorală avansată care poate orienta alegerea unor terapii personalizate pentru pacienți.

„Studium Generale este un spațiu care reia tradiția universităților medievale, în care dialogul între discipline devine fundația cunoașterii”, a subliniat Marko Balint, prorector al UBB. Programul încurajează atât participarea fizică, cât și accesul online, întreaga serie de prelegeri fiind disponibilă pe canalul oficial de Youtube al UBB și pe pagina de Facebook a universității.

Institutul STAR-UBB (Scientific and Technological Advanced Research) coordonează acest program în format hibrid, cu scopul de a aduce în atenția comunității universitare și a publicului teme emergente din știință, tehnologie și societate.