Videoclipurile pe orizontal, cinematice, 5120x1080, devin virale pe Instagram. Micile afaceri pot transforma filmări simple în conținut premium, captivant și surprinzător, fără echipamente scumpe.

Noua tendință de pe Instagram – videoclipurile cinematice late, cu rezoluție 5120x1080 – creează un efect vizual dramatic. În locul cadrelor verticale obișnuite, aceste role au un un cadru lat cu bare negre sus și jos. Acestea pot încadra într-un mod spectaculos scene de film, secvențe cinematice sau videoclipuri muzicale sofisticate, ceea ce le face să iasă imediat în evidență în fluxul de conținut.



Micile afaceri nu au nevoie de echipamente scumpe sau echipe video pentru a profita de trend. Smartphone-ul și unelte accesibile, precum Canva, șabloanele predefinite sau imaginile și videoclipurile suplimentare existente, pot transforma filmările simple în conținut cinematic și profesional.



Un magazin online poate transforma ambalarea produselor într-o scenă artistică, o cafenea poate surprinde atmosfera din spatele tejghelei, iar un studio de creație poate oferi un tur vizual în slow motion al spațiului de lucru. Cheia succesului este povestea. Asocierea videoclipurilor cu un voice-over emoționant sau cu un sunet în trend poate transforma chiar și cele mai simple filmări într-o experiență premium, destinată să capteze atenția publicului și să crească engagementul.



Stilul imită secvețele de film, oferă un aer sofisticat chiar și filmărilor simple. Acest trend este un mod prin care micile afaceri și creatori independenți se pot promova mai ușor.



