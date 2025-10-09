Curtea de Conturi a României realizează un audit al performanței privind măsurile adoptate de instituțiile competente pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, inclusiv a cazurilor de femicid.

Obiectivul principal al acestui audit este de a evalua modul în care autoritățile responsabile asigură și gestionează prevenția, intervenția și protecția victimelor, aplicarea sancțiunilor în astfel de cazuri, precum și eficiența programelor de reintegrare a agresorilor în societate.

În acest sens, departamentul de specialitate al Curții a inițiat o etapă de documentare, care are ca scop colectarea de date și informații cu privire la modul de utilizare a resurselor publice alocate pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și femicidului, precum și gradul de conformare la obligațiile internaționale și europene. Acest audit vine în contextul în care violența de gen continuă să reprezinte o problemă socială gravă în România, cu impact direct asupra siguranței cetățenilor și asupra încrederii în instituțiile responsabile.

Documentarea urmărește, de asemenea, eficiența mecanismelor de coordonare interinstituțională între Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Ministerul Sănătății (MS), Ministerul Justiției (MJ), direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC), precum și autoritățile publice locale (UAT-uri). Va fi analizată și accesibilitatea serviciilor destinate victimelor, precum adăposturi, consiliere psihologică, ordine de protecție, inclusiv sistemele electronice de monitorizare.

„Este esențial să avem curajul de a recunoaște și a aduce în prim-plan problemele reale cu care ne confruntăm ca societate – teme sensibile, dar care au un impact profund asupra vieții victimelor și a familiilor acestora. Ne dorim ca, prin acest audit, să oferim autorităților o imagine clară și completă a situației actuale, astfel încât concluziile și recomandările rezultate să sprijine măsuri concrete, în beneficiul instituțiilor implicate, dar mai ales al familiilor afectate. Este un moment important în care trebuie să analizăm cu responsabilitate mecanismele statului. Avem datoria să înțelegem ce nu funcționează și trebuie schimbat, pentru ca reacția instituțională să fie mai eficientă, mai empatică și mai aproape de nevoile reale ale cetățenilor", spune Mirela Călugăreanu, președintele Curții de Conturi a României.

Subiectul a fost abordat joi în Plenul Curții de Conturi, cu ocazia vizitei oficiale a domnului Matanyahu Engleman, Controlor General de Stat și Ombudsman al Statului Israel și Președinte al Organizației Europene a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI). Acesta a susținut o prezentare a concluziilor și recomandărilor rezultate în urma unui audit tematic realizat în Israel privind violența domestică.

Vizita oficială a oferit, de asemenea, prilejul prezentării priorităților mandatului său de președinte al EUROSAI, printre care se numără consolidarea cooperării profesionale între instituțiile supreme de audit, dezvoltarea capacităților instituționale, îmbunătățirea standardelor de audit public și promovarea transparenței, responsabilității și integrității în gestionarea fondurilor publice, precum și susținerea adaptării SAI-urilor la provocările moderne, cum ar fi integrarea inteligenței artificiale în mecanismele specifice.

„Apreciez realizările Curții de Conturi a României și vă susținem în demersul pentru obținerea premiului pentru excelență în dezvoltarea capacității instituționale, acordat de către Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI) la Congresul care va avea loc în Egipt. Sunt încrezător că viitoarea noastră colaborare va contribui la întărirea capacității de audit la nivel european. Obiectivul meu este să încurajez schimbul de experiență între instituțiile supreme de audit, deoarece provocările actuale afectează întreaga societate, iar prin învățare reciprocă putem construi soluții mai eficiente. Este important să rămânem relevanți și accesibili pentru cetățeni, să oferim încredere și garanția că, prin auditurile noastre, susținem o gestionare responsabilă a fondurilor publice", a transmis Matanyahu Engleman, Controlor General de Stat și Ombudsman al Statului Israel și președinte EUROSAI.

La finalul vizitei oficiale, cei doi președinți au semnat un Memorandum de Înțelegere, prin care își exprimă angajamentul pentru consolidarea cooperării bilaterale în domeniul auditului public extern.

Documentul prevede schimbul de experiență și bune practici, participarea la activități comune de instruire și cercetare, precum și dezvoltarea unor inițiative menite să sprijine creșterea performanței instituțiilor din sectorul public, în conformitate cu principiile transparenței, responsabilității și bunei guvernanțe.