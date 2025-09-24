World Vision și NEPI Rockcastle continuă să aducă mii de cărți în școlile din zonele rurale ale României. Pentru mulți copii acestea sunt primele volume pe care le descoperă.

Campania „Dăm aripi educației” a ajuns la a V-a ediție și continuă să deschidă drumuri către lectură pentru copiii din mediul rural. Lansată pe 23 septembrie, inițiativa aduce cărți relevante și atractive în școlile din comunități unde bibliotecile lipsesc sau nu sunt bine dotate.

Necesitatea unei astfel de campanii este susținută de un studiu World Vision România, care arată că doar 8% dintre adolescenți mai citesc zilnic, deși 91% consideră lectura importantă pentru dezvoltarea personală. În același timp, aproape jumătate recunosc că citesc mai rar, o dată pe săptămână, iar un sfert dintre ei au acasă mai puțin de zece cărți.

Campania îi implică direct pe cititori. Până pe 23 octombrie, vizitatorii librăriilor Cărturești din centrele comerciale NEPI Rockcastle pot cumpăra o carte din lista selectată de World Vision și o pot dona pe loc. Pentru fiecare patru volume oferite, Cărturești adaugă încă unul. Cei care preferă online-ul pot face donații și prin site-ul campaniei.

Din 2021 până astăzi, „Dăm aripi educației” a adus mii de cărți către copiii din satele României, iar impactul nu a fost doar educațional, ci și emoțional. Pentru mulți dintre acești tineri, volumele primite au fost primele întâlniri reale cu lectura.