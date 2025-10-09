Președintele Nicușor Dan a vorbit joi, la ceremonia prilejuită de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, că suntem într-un moment în care "forțe ostile" democrației încearcă să adâncească tensiunile.

"Într-un moment al istoriei în care vedem tensiuni tot mai mari și vedem o aceeași tentație de a arunca vina pentru neîmpliniri personale sau sociale tot timpul către celălalt, avem obligația să avem în memorie și să păstrăm memoria acestui eveniment tragic, avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care încită la ură, și într-un moment în care forțe ostile democrației încearcă să adâncească toate tensiunile și toate distanțele între grupuri sociale, culturale, etnice din societatea noastră, avem obligația ca în manifestările noastre publice să încurajăm toleranța și discursul incluziv", a spus președintele.

El a adăugat că "este o obligație pe care o avem față de memoria victimelor și a tuturor celor care au suferit", astfel că trebuie "să păstrăm memoria acestor oameni, să păstrăm memoria acestor suferințe și să acționăm astfel încât lucrurile acestea să nu se mai întâmple niciodată în România".