Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) pune iar Clujul pe harta discuțiilor serioase despre democrație, într-un format care vorbește direct cu generațiile care, paradoxal, sunt cele mai conectate la dezbaterea publică, dar lipsesc cel mai des de la urne.

În zilele de 25 și 26 februarie 2026, UBB va găzdui conferința regională „Youth, Elections and Democratic Engagement: A Regional Dialogue”, organizată de OSCE/ODIHR (Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului) în parteneriat cu FSPAC. O întâlnire în care vin la aceeași masă autorități electorale din țările vest-balcanice, organizații de tineret, societate civilă, experți și mediul academic, cu o miză clară: de ce participă tinerii atât de puțin la alegeri și cum poate fi reparată ruptura.

Subiectele sunt exact cele care decid dacă politica va rămâne un show tv sau se va metamorfoza într-o atitudine civică asumată. Se discută despre cauzele absenteismului, despre cum (și dacă) educația mai reușește să construiască reflexe democratice, dar și despre influența uriașă a rețelelor sociale: algoritmi, camere de ecou, micro-influenceri și – inevitabil – dezinformare. Miza practică: cum comunică instituțiile cu noile generații fără să sune a afiș lipit pe panoul de lângă primărie.

Organizatorii vor să pună degetul pe rană: mulți tineri sunt activi online și au opinii, dar nu se simt reprezentați în mecanismele formale ale democrației. Neîncrederea în instituții, sentimentul că „nu contează”, barierele structurale și o comunicare rigidă fac ca participarea la vot să pară, pentru o parte dintre ei, mai degrabă o formalitate fără impact – mai ales în rândul tinerilor din medii vulnerabile.

Conferința are loc în cadrul proiectului regional „Enhancing Electoral Reform in the Western Balkans” (2025–2028), implementat de ODIHR, cu finanțare din partea Uniunii Europene și sprijin suplimentar din partea Norvegiei. Pentru UBB, evenimentul e și o declarație de poziționare: universitatea vrea să fie nu doar un loc care eliberează diplome, ci și un spațiu în care se discută, concret, despre cum se repară democrația – începând cu generația care o va moșteni.

Într-o perioadă în care politica e tot mai mult un duel de emoții purtat pe ecran televizorului sau a smartphone-ului, iar votul pare fie demodat, fie inutil, conferința de la Cluj încearcă să facă exact contrariul: să readucă participarea democratică în zona de instrument de exprimare civică. Iar dacă dialogul regional va produce idei aplicabile – de la educație civică cu adevărat relevantă, până la campanii electorale care chiar se adresează tinerilor – rezultatul nu va rămâne doar unul fațadă.