Interzicerea sau reglementarea strictă a accesului minorilor la rețelele sociale s-ar putea dovedi o iluzie, dar interzicerea consecventă a telefoanelor mobile în orele de școală este o măsură „verificabilă, cu efecte imediate și măsurabile”.

„La copiii noștri, dispariția contactelor interumane reale și înlocuirea lor cu rețele digitale online pot provoca reducerea creierului social” spune Manfred Spitzer în cartea sa „Demența digitală: Cum ne tulbură mintea noile tehnologii”. Această observație, susținută și de cercetări din neuroștiințe și psihologie, descrie una dintre cele mai serioase transformări sociale ale ultimelor decenii: mutarea masivă a socializării copiilor și adolescenților din spațiul real în cel digital.

Cu alte cuvinte, zone ale creierului responsabile de empatie, înțelegerea emoțiilor și reglarea comportamentului social riscă să nu se dezvolte complet. Consecințele sunt vizibile: retragere socială, anxietate, depresie și o creștere alarmantă a comportamentelor agresive – de la cyberbullying la acte de violență în lumea reală, inclusiv sinucideri în rândul preadolescenților și adolescenților. Presiunea publică asupra autorităților este, astfel, firească.

Febra interzicerii rețelelor sociale pentru minori domină agenda politică globală.

