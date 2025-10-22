Camera Deputaților a aprobat, în calitate de primă Cameră sesizată, a aprobat miercuri proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare, care introduce conceptul de militar voluntar în termen.

Au fost 263 de voturi "pentru", 11 voturi "împotrivă" și 13 abțineri.

Proiectul modifică Legea 446 privind pregătirea populației pentru apărare se creează cadrul legal pentru îndeplinirea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de cetățenii care doresc să aibă o pregătire militară.

Proiectul, adoptat pe 2 octombrie de Guvernul Bolojan, prevede că tinerii între 18 și 35 de ani vor face un stagiu militar voluntar și se vor familiariza cu Armata, se vor pregăti cu armamentul Armatei Române și vor rămâne în rezerva operațională a Armatei, aceștia urmând să primească după stagiul de 4 luni de zile 3 salarii medii brute.

Pe perioada instruirii, pe lângă soldă, voluntarii au gratuit de cazare, echipament, hrană și asistență medicală.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, justifica necesitatea proiectului, printre altele, și prin faptul că 350.000 de soldați trec din rezervă în retragere și este nevoie de întreținerea rezervei Armatei.

După vot, ministrul a mulțumit pentru votul dat de deputați și a dat asigurări că România are nevoie de o astfel de lege, iar armata nu devine obligatorie.

AUR a criticat proiectul și a cerut un referendum pe această temă, nu o lege, iar SOS România a transmis că nu întărești armata după 4 luni de pregătire, unde "trag 10 cartușe".

Senatul este for decizional în cazul acestui proiect.