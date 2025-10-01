Universitatea de Vest din Timișoara organizează pe 3 octombrie „Discover Yourself Fest”, un festival cu activități sportive, culturale și muzicale, ce promovează un stil de viață sănătos și responsabil.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) găzduiește vineri, 3 octombrie 2025, „Discover Yourself Fest”, un eveniment alternativ dedicat tinerilor și comunității locale. Festivalul va începe la ora 12:00, în parcarea principală a UVT (V. Pârvan 4), unde spațiul se va transforma într-o zonă de interacțiune socială plină de energie și creativitate.



Organizatorii au anunțat participarea a peste o mie de elevi și studenți, care s-au înscris deja pe grupe de activități.



Programul include peste 40 de cluburi sportive cu demonstrații live, expoziții de mașini de raliu și motociclete, dar și activități de aventură precum zid de cățărare, kaiac & kanoe, arte marțiale, dans și fitness. Vor exista și zone de relaxare, board games, muzică live, DJ set by Flight, proiecții de film și food-trucks.



„Prin acest eveniment, dorim să încurajăm alternativele bune pentru timpul liber, chiar „dependența” de bine, în cel mai frumos sens: sportul, conexiunea umană, alegerile conștiente și pasiunile care construiesc caractere”, a declarat Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT.



Festivalul este organizat de Asociația People Care, în parteneriat cu UVT, și propune un spațiu deschis unde tinerii își pot descoperi pasiunile și energia alături de prieteni, colegi și familie.



Intrarea este liberă.