A doua rundă DiscoverEU din 2025 a fost lansată joi, 30 octombrie.

Comisia Europeană oferă în cadrul acestei runde 40.000 de permise de călătorie pentru tinerii de 18 ani, pentru a celebra 40 de ani de la semnarea Acordului Schengen la nivel european

Sunt eligibili să se înscrie tinerii născuți între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007

(inclusiv), rezidenți într-un stat membru UE sau într-o țară terță asociată laprogramul Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia)

Perioada de înscriere este 30 octombrie 2025 (ora 13:00, ora României) – 13 noiembrie 2025 (ora 13:00, ora României)

Tinerii selectați vor putea călători în perioada 1 martie 2026 – 31 mai 2027

Pentru această rundă, tinerii din România pot aplica pentru unul din cele 1.722 de permise de călătorie alocate la nivel național.

Tinerii eligibili se pot înscrie accesând Portalul European pentru Tineret.

Pentru a intra în posesia unui permis gratuit de călătorie, ei trebuie să completeze corect

formularul de înscriere, să răspundă la un quiz de 5 întrebări despre Uniunea Europeană și la o întrebare care va facilita departajarea celor înscriși.

Câștigătorii vor putea călători în Europa individual sau în grup de până la 5 persoane, pe o durată de cel puțin 1 zi și cel mult 30 de zile.

Tinerii selectați vor beneficia și de un card cu mii de reduceri la transport public, cultură, cazare, mâncare, sport și alte servicii disponibile în 36 de țări din Europa.

Tinerii care vor fi selectați vor putea beneficia de sesiuni de pregătire înainte de plecare din partea Agenției Naționale Erasmus+ (ANPCDEFP), iar în timpul călătoriei pot avea ocazia să cunoască alți călători la întâlnirile de tip Meet-up organizate de Agențiile Naționale Erasmus+ din alte țări.

Includerea este una dintre prioritățile programului Erasmus+, astfel încât participanții cu dizabilități pot primi sprijin suplimentar pe parcursul călătoriei lor.