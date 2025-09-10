Deputatul AUR Mihail Neamțu și deputatul USR Alexandru Dimitriu au avut miercuri un schimb dur de replici în pleenul Camerei Deputaților, presărat cu injurii.

Disputa a pornit de la un proiect de adoptare a unei OUG privind cultura, iar deputatul AUR Mihail Neamțu a criticat faptul că ministrul de resort din România este dintr-un partid care a obținut 5% în alegeri și este maghiar. De asemenea, i-a cerut demisia ministrei de Externe, Oana Țoiu, pentru că, printre altele, nu știe capitalele statelor membre BRICS.

"Apropo de prietenie intelectuală sau culturală, suntem primii care să aplaudăm acest lucru, dar dvs. sunteți cei care, mai ales cei de la USR, îl scoateți pe Octavian Goga din școli, din spațiul public. Mai nou și statuile lui Goga vă displac, în timp ce Stepan Bandera, liderul fascist al mișcării ucrainene, pe care chiar și Zelenski îl revendică ca pe o figură fondatoare, acest fascist al interbelicului ucrainean (...) nu vă deranjează. Fascismul de la Kiev nu vă supără, chiar vreți să-l finanțați. (...) Să vă fie rușine vouă, celor care susțineți fasciștii. Voi vreți să dați miliarde peste miliarde unui Guvern corupt", a spus Neamțu.

Deputatul Alexandru Dimitriu, de la USR, i-a spus lui Mihail Neamțu că este "cea mai josnică specie de parlamentar care a putut să intre în Parlamentul ăsta, convertit dintr-un propagandist infect, putinist".

"Dvs. ați făcut o obsesie pentru doamna Țoiu și vă comportați ca ultimul grobian. În AUR nu s-a găsit o parte a unor colegi care chiar să înțeleagă că femeile trebuie respectate. Când faceți atacuri josnice și vă comportați într-un mod grobian cu o femeie nu faceți decât să vă descalificați. Cultura nu are legătură strictă cu școala, ci și cu bunul simț. (...)", a continuat Alexandru Dimitriu.

În replică, Neamțu a spus că el niciodată nu a jignit vreo femeie, pentru că "mama m-a învățat să privesc cu admirație la această tradiție superbă a femeilor care au făcut istorie" și a dat exemplul Reginei Maria sau Ecaterinei Teodoroiu.

Apoi a continuat, afirmând că cei de la USR urlau în piața publică și fluturau "plăcuța suedeză", "care începe cu M și se termină cu UE".

"Acuma, împreună cu cei pe care i-ați înjurat (PSD - n.r.), veniți să ne dați nouă lecții, celor care facem o opoziție cinstită și curată. Este problema dvs. că doamna Țoiu este incompetentă. Nu sexul este problema, creierul poate fi", a continuat deputatul AUR.

Dimitriu a venit din nou la tribună și a spus că "obsesia pe care o aveți în legătură cu schimbatul de sex poate trădează din partea dvs. anumite opțiuni sexuale, cu care eu nu am absolut nicio problemă. E treaba dvs. dacă vreți să faceți schimbare de sex sau nu, dar când dvs., stimabile extremist grobian, vă referiți la o doamnă fără să precizați motivul pentru care o acuzați de incompetență, cu probe, vă lansați într-o tiradă penibilă. (...)", a replicat USR-istul.

+++

Reamintim că, pe 25 iunie, Biroul permanent al Camerei Deputaților a trimis Comisiei juridice o solicitare a USR privind demiterea AUR-istului Mihail Neamțu din fruntea Comisiei de cultură din cauza derapajelor repetate, misogine și violente.

Ultima ispravă a așa-zisului deputat suveranist a venit într-o seară, când a postat o fotografie pe Instagram, însoțită de textul: „Privesc atent această fotografie și înțeleg un adevăr esoteric, demult uitat de lumea profană: poți să nu ai studii, experiență și calificări profesionale dacă ai fost înzestrat cu un har special. I se spune «carismă». Iată propunerea USR pentru conducerea Ministerului Afacerilor Externe…”.

În fotografia trucată apare actuala ministră de Externe, USR-ista Oana Țoiu, care ar suferi de strabism.

Neamțu a șters destul de repede postarea, asaltat cu critici și jigniri. Nu a fost pentru prima dată când deputatul, cunoscut ca adept al ideologiei eurosceptice, opunându-se mișcării LGBT, ateismului, socialismului, progresismului, globalizării, imigrației către România și multiculturalismului este în atenția publică prin derapaje.

În martie, USR a cerut demiterea acestuia în urma unei înregistrări video în care Neamțu îi înjură pe cei care îl acuzau că este „putinist”. Solicitarea nu a mai ajuns să ducă la demiterea lui Mihail Neamțu.

Clipul de atunci a venit după ce Neamțu a recunoscut că primit 500 de euro de la Bogdan Peșchir, zis bogpr pe TikTok, arestat pentru că s-ar fi implicat activ în campania fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

Neamțu, unul dintre fanii lui Peșchir și ai lui Georgescu, urla pe TikTok: "Bă, Bogdan ăsta, băiatul ăsta, bogpr, a dat din buzunarul lui. Mă, când ați dat voi ceva, mă, nenorociților? Mă, eu sunt putinist? Eu sunt moscovit fiindcă un IT-ist din Brașov mi-a dat 500 de euro? Mă nenorociților, mă! Mă javrelor! Până când veți continua cu această calomnie? Nesimțiților”, a spus Neamțu.