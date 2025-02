Unul din cinci adulți americani consideră că Statele Unite ar trebui să-și sporească ajutorul militar pentru Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de YouGov. Pe de altă parte, trei din zece respondenți cred că SUA ar trebui să-și reducă ajutorul.

Opiniile variază în funcție de afilierea de partid, 74% dintre respondenții cu tendințe de Partidul Democrat spunând că SUA ar trebui fie să-și mențină, fie să-și mărească ajutorul militar pentru Ucraina, față de doar 10% care au spus că țara ar trebui să scadă ajutorul, conform sondajului YouGov, preluat de Statista.com.

Doar 35% dintre respondenți din rândul respondenților care susțin Partidul Republican cred că SUA ar trebui să-și mențină cel puțin nivelul actual de ajutor acordat Ucrainei. Aproape jumătate (45%) dintre republicani au spus că cred că SUA ar trebui să reducă ajutorul militar acordat Ucrainei.

You will find more infographics at Statista



În același sondaj, YouGov i-a întrebat pe americani care țară cred că va câștiga războiul. 29% dintre respondenți au spus că cred că Rusia va câștiga, în timp ce doar 13 la sută au spus că victoria va reveni Ucrainei. 19% au spus că cred că ambele sunt la fel de probabil să câștige și 39% au spus că nu știu.

Această tendință survine în contextul victoriei electorale a lui Donald Trump, care a promis în campania sa să limiteze implicarea SUA în conflictele externe, inclusiv în ceea ce privește sprijinul militar pentru Ucraina. Anterior, în iunie 2023, un sondaj Reuters/Ipsos arăta că 65% dintre americani susțineau furnizarea de arme către Ucraina, ceea ce sugerează o schimbare semnificativă în opinia publică în decurs de un an și jumătate.

În plus, un sondaj CNN din august 2023 indica faptul că 55% dintre americani considerau că SUA nu ar trebui să aloce fonduri suplimentare pentru sprijinirea Ucrainei, reflectând o creștere a reticenței față de implicarea continuă în conflictul din Europa de Est.