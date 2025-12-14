De ce este important să vorbim despre educație dincolo de școală? Pentru că valorile care țin o societate în picioare – dreptatea, responsabilitatea, empatia, respectul față de viață și față de ceilalți – nu se învață doar din manuale.

Ele se formează devreme, prin povești, prin lecturi care îi ajută pe copii să înțeleagă lumea în care cresc și rolul pe care îl vor avea în ea.

La final de an, două volume dedicate copiilor și adolescenților vin să răspundă unor nevoi acute ale societății românești de astăzi. Scrise de doi universitari cunoscuți, dar din domenii diferite, aceste cărți propun, fiecare în felul ei, o educație esențială: una civică și juridică, cealaltă științifică și umanistă. Împreună, ele conturează un mesaj comun: societatea de mâine începe cu lecturile de azi.

Cărți pentru copii care pregătesc societatea de mâine

Într-un context în care zilele acestea, străzile României sunt pline de tineri care cer o justiție corectă și instituții funcționale, discuția despre educația civică devine mai actuală ca oricând.

Cum le explicăm copiilor ce înseamnă legea, drepturile, obligațiile și responsabilitatea față de ceilalți? O posibilă intrare în acest univers vine prin cartea lui Cristi Danileț, „Dreptate pentru iepuraș”.

Volumul este o poveste educativă care vorbește pe înțelesul copiilor despre dreptate, corectitudine și reguli. Personajul principal, un iepuraș blând și vulnerabil, ajunge victima unei situații nedrepte, iar parcursul său îi poartă pe cititori de la abuz și confuzie spre adevăr și echilibru. Lumea animalelor devine o oglindă a societății umane: conflictele sunt simple, dar realiste, iar soluțiile vin prin ascultarea tuturor părților, respectarea regulilor și căutarea adevărului.

Fără ton moralizator, cartea transmite ideea că dreptatea nu înseamnă pedeapsă, ci responsabilitate și corectitudine. Limbajul este cald, accesibil, iar situațiile sunt ușor de recunoscut din viața de zi cu zi. Copiii învață empatia față de cei vulnerabili, curajul de a spune adevărul și importanța regulilor care fac posibilă conviețuirea într-o societate democratică.

Autorul, Cristi Danileț, este una dintre cele mai cunoscute voci ale educației juridice din România. Fost judecător și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, fondator al Asociației VeDemJust, el promovează constant ideea că democrația nu poate funcționa fără cetățeni informați.

Prin această carte, educația juridică coboară la nivelul copiilor, într-o formă prietenoasă și memorabilă.

Cel de-al doilea volum lansat în luna decembrie, „Cea mai frumoasă poveste din junglă”, semnat de Alexandru N. Stermin, propune o altă formă de educație esențială: cea care ne învață să înțelegem viața, natura și locul nostru în lume. Biolog, explorator și lector universitar la Facultatea de Biologie din Cluj-Napoca, Alexandru Stermin este cunoscut pentru felul în care transformă știința în poveste și cunoașterea în experiență umană.

La lansarea cărții, sala plină de copii și părinți a confirmat nevoia de astfel de lecturi. Prezent a fost și Victor Miron, fondatorul Book Truck, Biblioteca Mobilă care duce cărțile în satele României. El a vorbit despre dorința reală a copiilor din mediul rural de a avea acces la lectură și despre rolul unor volume ca acesta: să aprindă curiozitatea, pofta de citit și interesul pentru ideile mari.

„Cea mai frumoasă poveste din junglă” nu este doar un jurnal de expediție. Jungla devine un personaj în sine, un spațiu al pericolului și al frumuseții, dar mai ales al lecțiilor fundamentale despre conexiunile vieții, fragilitate și echilibru.

Cartea vorbește despre știință într-un limbaj accesibil, despre toleranță, răbdare și responsabilitate față de natură. Viața este prezentată ca fiind prețioasă tocmai pentru că este vulnerabilă, iar omul nu ca stăpân al lumii, ci ca parte a unui sistem viu, interconectat.

Mesajul central al lui Alexandru Stermin este unul profund uman: poveștile ne aduc împreună. Copiii înțeleg mai mult decât credem, dacă îi tratăm ca pe niște oameni în devenire, nu ca pe niște recipiente goale. Prin poveste, știința devine inteligibilă, iar educația capătă sens.

Privite împreună, cele două cărți arată că educația dincolo de școală nu este un moft, ci o necesitate. Una vorbește despre lege, dreptate și cetățenie, cealaltă despre natură, cunoaștere și responsabilitate față de viață.

Ambele folosesc povestea ca instrument de formare și ambele transmit același mesaj: societatea de mâine depinde de ce și cum le citim copiilor de azi.

Și un răspuns la întrebarea de ce sunt importante cărțile. Victor Miron:



