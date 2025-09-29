Asociația EduAct extinde programul „Eroi din Viitor” în Călărași, astfel oferă sprijin after-school și un ecosistem educațional complet pentru 97 de elevi dintr-o zonă rurală cu risc de abandon școlar.

Programul „Eroi din Viitor”, implementat de Asociația EduAct într-o școală rurală din județul Călărași, își consolidează impactul în al treilea an de desfășurare.

Proiectul, inițiat ca răspuns la riscul ridicat de abandon școlar, a evoluat într-un hub educațional care sprijină 97 de elevi prin activități de literație, acces la tehnologie și educație non-formală. Școala în care se desfășoară programul are doar două săli de clasă și a fost identificată de Banca Mondială ca fiind într-o zonă cu risc major de excluziune educațională, conform „Atlasului zonelor rurale marginalizate”.



Programul oferă elevilor activități after-school zilnice, sprijin la materiile de bază – scris, citit și matematică –, dar și o masă caldă, acces la laptopuri, exerciții gamificate, ateliere creative și experiențe educaționale virtuale. Elevii beneficiază și de prima lor bibliotecă funcțională, iar dezvoltarea infrastructurii a inclus amenajarea de spații verzi, locuri de joacă și un teren de sport.



„Un copil care nu învață să citească bine în clasele primare va avea dificultăți toată viața. Prin ‘Eroi din Viitor’ ne dorim să vedem cum, după 8 ani de intervenție într-o comunitate, crește procentul celor care termină gimnaziul”, a declarat Ioana Breazu, fondator EduAct. Pe lângă activitățile din timpul anului școlar, programul a inclus și o școală de vară, care a oferit copiilor continuitate în învățare, dar și experiențe noi, într-un mediu prietenos.



Anul acesta, programul este sprijinit și de Pepcolandia 2025, o inițiativă națională susținută de PEPCO România și coordonată de Asociația pastel. Colaborarea dintre mediul privat și cel civic este considerată esențială pentru reducerea inegalităților educaționale.

Asociația EduAct derulează de peste trei ani programe dedicate reducerii abandonului școlar în comunități vulnerabile. „Eroi din Viitor” este un exemplu de intervenție educațională timpurie, adaptată la nevoile reale ale copiilor din mediul rural. Proiectul pune accent pe dezvoltarea competențelor de bază și pe crearea unui mediu sigur, motivant și accesibil pentru învățare.Programul se aliniază cu tendințele internaționale de combatere a abandonului școlar, care subliniază importanța implicării timpurii, a sprijinului personalizat și a parteneriatelor între ONG-uri, autorități și companii private.PEPCO România, prin inițiativa Pepcolandia, sprijină proiecte care oferă copiilor și adolescenților șanse egale la educație, în timp ce Asociația pastel coordonează zeci de proiecte sociale în domenii diverse, sub deviza #NicioLunăFărăOfaptăBună.