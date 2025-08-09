„Cred că un tânăr jurnalist are toate șansele să experimenteze frumusețea profesiei dacă are parte de mentori extraordinari. Ca în toate profesiile, oamenii sunt cei ce determină parcursul unui tânăr către atingerea unor țeluri proprii”.

Aceasta este opinia elevei Gergely Sarah-Maria de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu, la finalul participării sale la școala de vară „Revista 2000+”, care a avut loc în două sate din Transilvania, la Criț și la Viscri.

Ce este Revista 2000+?

Este o poveste fantastică pe care fostul jurnalist la DW, Robert Schwartz o spune astfel: „În vara lui 2024, în lada mea de „comori” din casa părintească din Sibiu, am găsit arhiva salvată în 1990 a revistei „2000” a Liceului German din București, unde am fost, pe rând, învățător suplinitor, prof de germană și, după ‘89, director (pentru un an). Dosarele cu texte le-am păstrat într-o pungă de plastic hazoasă, primită „de la ajutoare”. Acum, în 2025, am reușit să adunăm o parte din redacțiile anilor 70/80. Pornim la drum cu un proiect de "renaștere” a revistei. Primul număr a apărut în 1968, ultimul în 1980. Cenzura comunistă a spus STOP. Redacția s-a tot primenit și a rezistat până în 1987. S-au scris texte, poezii, s-a discutat mult și liber, toată lumea sperând că revista va apărea cândva. A venit 1989. Și revista a apărut. În 1990. Un singur număr. Apoi s-a tras oblonul. Acum l-am redeschis.”

Și ce s-a întâmplat după aceea?

Timp de o săptămână, între 28 iulie și 2 august 2025, satele brașovene Criț și Viscri s-au transformat în redacție deschisă sub cerul Transilvaniei. Aici, elevi din trei licee germane – „Brukenthal” din Sibiu, „Honterus” din Brașov și „Goethe” din București – s-au întâlnit nu doar cu istoria unei reviste interzise, ci și cu un posibil viitor. S-a scris, s-a filmat, s-a citit poezie din anii ’80, dar, mai ales, s-a gândit liber. A fost Școala de vară 2000+ și, pentru unii dintre tinerii participanți, poate începutul unui drum.

„Când am dat peste o poezie din vechea revistă 2000, mi-a întrecut orice așteptare. Aspir să pot să scriu așa ceva”, mărturisește Sarah Gergely. „Mi-aș dori să îmi pot transpune sentimentele pe o foaie goală și să îi dau viață cu ajutorul cuvintelor. Mai mult decât atât, să le pot reciti peste 50 de ani.”

Pentru Sarah, întâlnirea cu trecutul presei școlare a fost ca un declic: „Veșnica bătălie dintre generații a făcut tratat de pace prin acele articole. Suntem la fel într-o manieră foarte diferită și originală”.

„Consider că Revista 2000 nu reflectă o mare diferența dintre anii în care a fost scrisă și 2025. Gândurile lor sunt surprinzător de actuale. Dacă am pune un text din acea revistă lângă unul scris azi, cred că un elev ar avea dificultăți să spună care aparține generației sale”, spune și Tudor Nica, elev în clasa a X-a la „Brukenthal”.

Jurnalismul, între vis și vocație

Ce au descoperit acești adolescenți în visul vechi al unei reviste interzise de comuniști în 1980? Poate faptul că jurnalismul nu e doar despre știri, ci despre comunitate, curaj și colaborare.

„Presa școlară ne oferă un spațiu să ne exprimăm ideile, să învățăm lucrul în echipă. Ne ajută să înțelegem mai bine lumea și să fim mai implicați în viața școlară”, spune Tudor.

„Când am aflat de această tabără, această școală de vară, m-am gândit că este o oportunitate perfectă să îmbunătățesc și revista școlii noastre (Der Brukenthaler) prin prisma Revistei 2000+”, recunoaște Sarah.

Iar pentru Hugo Spahiu, de la „Honterus”, revista e mai mult decât un produs final. „Cred că pe mine o revistă școlară m-ar ajuta pentru viitor indiferent către ce domeniu m-aș îndrepta. În afară de faptul că rezultatul este foarte fain, doar procesul de facere a unei reviste școlare ne ajută să colaborăm între noi ca echipă. Ne ajută să pricepem că dacă ne concentrăm doar pe ce avem noi de făcut fără să îi ajutăm pe ceilalți revista nu poate fi printată deloc”, spune el pentru EurActiv.ro.

Elevii au prezentat în cadrul conferinței anuale a Forumului de cooperare bilaterală româno-german (FCBRG), care are loc în mod tradițional în „Săptămâna Haferland”, a fost lansat și site-ul Revista 2000+ : www.revista2000.com și pagina www.revista2000.ro. – site-ul noii generații fiind construit chiar în timpul școlii de vară, cu ajutorul lui Alex Sofonea și Tecky.

Intervenția lor, în fața unei audiențe formate din ambasadori, europarlamentari și ziariști de carieră, a fost primită cu aplauze și entuziasm. Poate pentru că era autentică, clară și foarte bine articulată. A sunat ca viitorul.

Mentori, nu profesori

Experiența de la Criț și Viscri nu a fost despre lecții, ci despre inspirație. Robert Schwartz, jurnalist și fost profesor, a fost sufletul acestei aventuri. Alături de el – Bianca Știubea, regizoarea Anca Berlogea-Boariu și documentarista Laura Căpățână-Juller. Ei sunt mentorii unei generații care abia începe.

„Cred că un tânăr jurnalist are toate șansele să experimenteze frumusețea profesiei dacă are parte de mentori extraordinari”, spune Sarah. „Ca în toate profesiile, oamenii sunt cei ce determină parcursul unui tânăr către atingerea unor țeluri proprii.”

Școala de vară a fost organizată în parteneriat cu Fundația M&V Schmidt – Săptămâna Haferland și Mihai Eminescu Trust, cu cofinanțarea Administrației Fondului Cultural Național (AFCN) și a beneficiat de implicarea unei echipe de jurnaliști și profesori – foști elevi ai Liceului German din București, astăzi Colegiul „Goethe”.

O continuitate frumoasă

Pentru Tudor, legătura dintre trecut și prezent e clară: „Elevii de atunci nu erau foarte diferiți de noi. Aveau aceleași întrebări, curiozități și dorința de a se face auziți. Prin Robert și Bianca văd o continuitate frumoasă a proiectului Revista 2000+.”

Până și întrebarea „Ce șanse are un tânăr jurnalist în România?” a primit răspunsuri directe și optimiste: „Depinde mult de pasiune, curaj și adaptare. Nu e ușor, dar dacă ești creativ, onest și știi să folosești noile tehnologii, poți ieși în evidență și chiar schimba ceva în bine”, crede Tudor.

Finalul? De-abia începutul!

Revista 2000+ nu e doar o revistă. E un pretext pentru a aduce laolaltă generații. E o rețea de idei, emoții și proiecte. E dovada că unele vise nu dispar, doar dorm până când cineva are curajul să le reînvie.