Românii ale căror locuințe au fost distruse sau avariate în urma exploziei din Rahova pot beneficia de despăgubiri materiale și morale, ajutoare de urgență și sprijin juridic gratuit, potrivit societății de avocatură Buju Stanciu & Asociații.

Conform legislației în vigoare, persoanele afectate au dreptul la repararea integrală a prejudiciilor suferite, la asigurarea unui adăpost temporar și la acces la sprijin financiar imediat. Aceste măsuri sunt prevăzute de cadrul legal privind protecția civilă și gestionarea situațiilor de urgență, care obligă autoritățile să intervină rapid pentru protejarea cetățenilor aflați în dificultate.

În semn de solidaritate, echipa Buju Stanciu & Asociații anunță că va oferi asistență juridică pro bono persoanelor afectate de explozia din Rahova pentru obținerea ajutoarelor de urgență.

Drepturile locatarilor după o explozie sau distrugere a locuinței

Românii afectați au dreptul la cazare temporară și sprijin de urgență. Primăria de sector / localitatea are obligația legală de a asigura adăpost temporar persoanelor rămase fără locuință, potrivit Legii 481/2004 privind protecția civilă, art. 29–31 și O.U.G. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, potrivit avocaților Buju Stanciu & Asociații.

În practică, locatarii pot fi cazați în spații de urgență puse la dispoziție de primărie (cămin, hotel, sală de sport) sau locuințe de necesitate, dacă există disponibile în fondul locativ public.

Cheltuielile pentru cazare, hrană și bunurile de primă necesitate sunt suportate din fondurile pentru situații de urgență ale autorității locale.

Dreptul la despăgubire și ajutor de urgență

Persoanele afectate pot solicita repararea integrală a prejudiciilor suferite, în funcție de cauzele care au produs explozia:dacă a fost vorba de o defecțiune tehnică imputabilă unei companii (de exemplu, furnizor de gaze), răspunderea acesteia este obiectivă și acoperă toate daunele materiale și morale;



dacă incidentul a fost provocat de o neglijență a autorităților sau a administratorului imobilului, pot fi formulate acțiuni civile sau plângeri penale;



dacă locuința era asigurată, se depune cerere de despăgubire la asigurator, însoțită de toate documentele doveditoare;



în paralel, pot fi solicitate ajutoare sociale și de urgență de la primărie, conform legislației privind sprijinul persoanelor aflate în situații de dezastru.

Pentru a-și dovedi drepturile, victimele trebuie să păstreze fotografii, filmări, evaluări ale pagubelor, facturi și chitanțe legate de bunurile afectate.

„Dincolo de durerea unui astfel de eveniment, este momentul ca drepturile celor afectați să fie respectate cu rapiditate, în mod limpede, iar responsabilitățile autorităților și asigurătorilor să fie clar stabilite”, explică avocatul Victor Buju, partener fondator Buju Stanciu & Asociații. Conform acestuia, există trei structure de reacție esențiale:Protecție imediată – autoritățile locale și guvernamentale trebuie să asigure fără întârziere cazare temporară, sprijin financiar, îngrijire medicală și suport psihologic.



Transparență și anchetă riguroasă – cauzele deflagrației trebuie investigate public și complet, iar eventualele neglijențe instituționale sau tehnice sancționate exemplar.



Dreptul la despăgubire integrală – în cazul stabilirii unei culpe, victimele pot solicita repararea totală a daunelor materiale și morale, inclusiv de la operatorii de utilități, care au răspundere obiectivă privind siguranța serviciilor furnizate.

„Tragedia din Rahova nu este doar o lecție despre vulnerabilitatea infrastructurii urbane, ci și despre necesitatea respectării stricte a obligațiilor legale privind siguranța publică. Fiecare astfel de eveniment trebuie să ducă la acțiune, nu la resemnare”, afirmă avocatul Marius Stanciu, partener al firmei.

Asistență juridică pro bono pentru persoanele afectate



Casa de avocatură Buju Stanciu & Asociații își exprimă solidaritatea față de persoanele care locuiesc în blocurile afectate de explozia din Rahova și subliniază importanța unei reacții juridice și administrative ferme.



În semn de solidaritate, echipa Buju Stanciu & Asociații anunță că va oferi asistență juridică pro bono persoanelor afectate de explozia din Rahova, în vederea: obținerii ajutoarelor de urgență și includerii pe listele oficiale ale persoanelor afectate; șiformulării cererilor de despăgubire către autorități, companii de asigurare sau operatorii de utilități;



Persoanele interesate pot contacta echipa dedicată la adresa office@bsa.ro sau prin platforma bsa.ro/contact, unde vor fi asistați gratuit în funcție de situația lor particulară.

Drepturile persoanelor ale căror locuințe au fost distruse în urma unei explozii — Ghid juridic



Deși legislația românească nu prevede un articol unic privind despăgubirile pentru locuințe distruse în urma unei explozii, există principii legale clare care garantează dreptul la repararea prejudiciilor.



Conform aplicației Lawren.ai, care oferă răspunsuri juridice folosind inteligența artificială, iată ce pot face persoanele afectate de explozia produsă:

1. Temeiuri legale generale și posibile căi de acțiune

Repararea prejudiciului cauzat prin acte nelegale: În cazul în care explozia a fost cauzată de o acțiune sau inacțiune nelegală a unei autorități sau a unei terțe părți, persoanele afectate pot avea dreptul la despăgubiri.

Codul de procedură penală: Articolul 541 și Articolul 539^1 alin. (1) din Codul de procedură penală reglementează dreptul la despăgubiri pentru prejudicii cauzate prin eroare judiciară, privare nelegală de libertate sau măsuri de supraveghere tehnică dispuse nelegal. Deși aceste articole se referă la proceduri penale, principiul reparării prejudiciului prin intermediul statului este relevant.

Legea nr. 101/2016: Articolul 53 alin. (5) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materia achizițiilor publice menționează că despăgubirile pot fi acordate pentru prejudicii cauzate printr-un act al autorității contractante emis cu încălcarea legii, dar numai după anularea actului respectiv sau luarea altor măsuri de remediere.

Protecția în caz de dezastre: Legea nr. 50/1991, prin Articolul 13 alin. (1) (deși nu este complet detaliat în fragmentul furnizat), menționează posibilitatea concesionării terenurilor fără licitație pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre. Aceasta sugerează un cadru legal pentru sprijinirea persoanelor afectate de evenimente calamitative.

Drepturi civile: În funcție de cauza exploziei, persoanele afectate pot avea drepturi civile de a solicita despăgubiri de la persoana sau entitatea responsabilă pentru producerea exploziei, pe baza prevederilor Codului civil referitoare la răspunderea civilă delictuală (Art. 1.349 și următoarele, neincluse în rezultate).

2. Pași de urmat

Identificarea cauzei exploziei: Este esențial să se stabilească dacă explozia a fost un accident (cauzat de factori naturali sau defecțiuni tehnice neimputabile) sau rezultatul unei acțiuni/inacțiuni nelegale (ex: nerespectarea normelor de siguranță, o altă infracțiune).

Documentarea prejudiciului: Adunați toate dovezile referitoare la distrugerea locuinței și la bunurile afectate (fotografii, filmări, liste cu bunuri, evaluări ale pagubelor).

Sesizarea autorităților competente:Dacă explozia a avut cauze penale sau a implicat o autoritate, sesizați Poliția sau Parchetul.

Dacă explozia a fost cauzată de o defecțiune tehnică imputabilă unei companii (ex: furnizor de gaz, administrator de condominiu), contactați acea companie.

Solicitarea de despăgubiri:De la asigurator: Verificați dacă locuința era asigurată împotriva unor astfel de evenimente și depuneți o cerere de despăgubire.

De la persoana/entitatea responsabilă: Dacă se stabilește o culpă, introduceți o acțiune civilă pentru recuperarea prejudiciului.

De la stat: În cazuri specifice de eroare judiciară sau măsuri nelegale, se poate acționa în instanță împotriva statului, conform prevederilor Codului de procedură penală.

Ajutoare sociale/de urgență: Interesați-vă la primăria de domiciliu despre posibilitatea acordării unor ajutoare sociale sau de urgență pentru persoanele afectate de dezastre sau care se află în situații de vulnerabilitate, conform legislației specifice (ex: Legea nr. 226/2021, deși se referă la consumul de energie, poate exista un cadru general pentru ajutoare de urgență).

3. Atenționări și termene

Termene de prescripție: Acțiunile civile pentru recuperarea prejudiciilor au termene de prescripție. Este important să acționați în timp util.

Cauza exploziei: Dreptul la despăgubire depinde în mare măsură de stabilirea cauzei exploziei și a eventualei culpe.

Documentație completă: Păstrați toate documentele, facturile, chitanțele și corespondența legată de eveniment și de demersurile întreprinse.

În lipsa unor prevederi legale specifice pentru despăgubirea locuințelor distruse prin explozie, persoanele afectate trebuie să se orienteze către mecanismele generale de reparare a prejudiciilor, fie prin acțiuni civile împotriva celor responsabili, fie prin solicitarea de ajutoare sociale sau de urgență, în funcție de circumstanțele specifice ale cazului și de cauzele exploziei. Este recomandată consultarea unui avocat pentru o analiză detaliată a situației și pentru a identifica cea mai potrivită cale de acțiune.

