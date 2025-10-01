Extremistul George Simion are un nou „dușman": Netflix/ Mișcarea, copiată de la Elon Musk
Liderul extremist AUR, George Simion, a făcut apel la fanii lui să își închidă abonamentele la platforma de streamig Netflix.
Potrivit extremistului Simion, care a scris pe platforma X, el tocmai și-a închis abonamentul și face apel la toți să-i urmeze exemplul.
Simion acuză Netflix că nu este altceva decât o platformă care face "propaganda bolnavă a woke și a transgenderilor".
❌I just canceled my @netflix subscription, and I urge everyone to do the same.#Netflix is nothing more than a platform for woke and pro-transgender sick propaganda.— ???????? George Simion ???????? (@georgesimion) October 3, 2025
NO MORE!#NetflixCanceled pic.twitter.com/Ym5HsnyXz7
George Simion este cunoscut pentru ura, cel puțin declarativă, la adresa minorităților sexuale și străinilor.
Însă îndemnul lui Simion este copiat după cel al lui Elon Musk. Miliardarul a făcut public joi să își anuleze oamenii abonamentele la Netflix, criticând platforma pentru ceea ce el numește o „agendă transgender woke” și conținut destinat copiilor, în special serialul animat Dead End: Paranormal Park. (Detalii).
