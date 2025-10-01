Liderul extremist AUR, George Simion, a făcut apel la fanii lui să își închidă abonamentele la platforma de streamig Netflix.

Potrivit extremistului Simion, care a scris pe platforma X, el tocmai și-a închis abonamentul și face apel la toți să-i urmeze exemplul.

Simion acuză Netflix că nu este altceva decât o platformă care face "propaganda bolnavă a woke și a transgenderilor".

❌I just canceled my @netflix subscription, and I urge everyone to do the same.#Netflix is nothing more than a platform for woke and pro-transgender sick propaganda.

NO MORE!#NetflixCanceled pic.twitter.com/Ym5HsnyXz7 — ???????? George Simion ???????? (@georgesimion) October 3, 2025

George Simion este cunoscut pentru ura, cel puțin declarativă, la adresa minorităților sexuale și străinilor.

Însă îndemnul lui Simion este copiat după cel al lui Elon Musk. Miliardarul a făcut public joi să își anuleze oamenii abonamentele la Netflix, criticând platforma pentru ceea ce el numește o „agendă transgender woke” și conținut destinat copiilor, în special serialul animat Dead End: Paranormal Park. (Detalii).