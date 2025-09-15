E sloganul campaniei rețelei Eurodesk, "Time to Move", ajunge la cea de-a 11-a ediție.

Pe parcursul lunii octombrie, în Europa vor avea loc peste o mie de activități dedicate tinerilor interesați de oportunitățile de mobilitate internațională.

Eurodesk, principala rețea europeană de informare pentru tineri, anunță oficial lansarea ediției 2025 a campaniei sale emblematice "Time to Move".

Obiectivul este acela de a conecta tinerii cu cele aproape 4.000 de puncte de informare Eurodesk disponibile în Europa și dincolo de granițele acesteia, prin activități nonformale.

În luna octombrie, tinerii pot descoperi evenimentele organizate în apropierea lor cu ajutorul hărții interactive digitale, care le permite să navigheze printre miile de activități planificate în peste 30 de țări.

În cadrul acestor evenimente locale, ce constau în ateliere, jocuri, sesiuni de informare și alte activități nonformale, ei vor afla cum pot explora Europa și cum pot beneficia de sprijin, inclusiv financiar, pentru proiectele lor de mobilitate și de învățare în străinătate.

Pentru a facilita participarea incluzivă, Eurodesk va organiza și două activități online: o

provocare pe rețelele de socializare și un concurs de design. Totodată, seria de podcasturi

"Talkative Thursdays" revine cu patru episoade noi, difuzate în fiecare zi de joi din luna

octombrie, în care foști participanți la programe de mobilitate europeană își vor împărtăși

experiențele.

"Mulți tineri nu știu că există astfel de programe prin care pot învăța, pot face voluntariat sau

pot lucra în străinătate. Eurodesk își propune să ajungă la ei și să le transmită că programe

precum Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate sunt și pentru ei”, a declarat Audrey

Frith, director Eurodesk Brussels Link.

"Ne bucurăm că și în acest an România este parte din campania „Time to Move”. Ne dorim

ca tot mai mulți tineri să descopere cât de valoroase pot fi experiențele de mobilitate. Nu este

vorba doar de dezvoltarea și consolidarea competențelor, ci și de extinderea orizonturilor.

Învățarea într-un context european aduce cu sine cunoașterea de noi culturi și legarea de noi

prietenii, iar noi credem că astfel de oportunități îi ajută pe tineri să își contureze viitorul cu

mai multă încredere și cu mai mult curaj.” a menționat Alexandra Duică, coordonator

național Eurodesk, ANPCDEFP.

Publicul țintă al campaniei include tinerii din mediul rural, care poate nu sunt la curent cu

oportunitățile de mobilitate, precum și tinerii NEETs (tineri care nu au loc de muncă, nu

urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională), care ar

putea beneficia de o astfel de experiență internațională.



În acest an campania abordează teme relevante pentru tinerii europeni, precum:

- Celebrarea a 35 de ani de existență a rețelei Eurodesk la nivel european

- Voluntariat și solidaritate

- Participarea tinerilor și democrația

- Creșterea angajabilității și dobândirea de experiență profesională

- Cetățenia activă și sustenabilitatea

- Sănătatea mintală și combaterea șocului cultural.

În România, campania se va desfășura la nivel național prin intermediul serviciului

Eurodesk România, parte a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul

Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), cu sprijinul rețelei naționale de

multiplicatori formată din 30 de membri activi atât în instituții publice, cât și în organizații

neguvernamentale relevante pentru informarea tinerilor, active în Alba, Arad, Argeș,

Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita,

Hunedoara, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Prahova, Satu Mare, Suceava, Sălaj,

Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea, Vâlcea și municipiul București.

În 2024, rețeaua de multiplicatori Eurodesk România a organizat peste 100 de evenimente în cadrul campaniei Time to Move, ajungând la peste 3.600 de tineri și plasând România pe locul IV în clasamentul european al numărului de evenimente.