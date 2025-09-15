PulseZ"Fă primul pas și explorează Europa!”
E sloganul campaniei rețelei Eurodesk, "Time to Move", ajunge la cea de-a 11-a ediție.
Pe parcursul lunii octombrie, în Europa vor avea loc peste o mie de activități dedicate tinerilor interesați de oportunitățile de mobilitate internațională.
Eurodesk, principala rețea europeană de informare pentru tineri, anunță oficial lansarea ediției 2025 a campaniei sale emblematice "Time to Move".
Obiectivul este acela de a conecta tinerii cu cele aproape 4.000 de puncte de informare Eurodesk disponibile în Europa și dincolo de granițele acesteia, prin activități nonformale.
În luna octombrie, tinerii pot descoperi evenimentele organizate în apropierea lor cu ajutorul hărții interactive digitale, care le permite să navigheze printre miile de activități planificate în peste 30 de țări.
În cadrul acestor evenimente locale, ce constau în ateliere, jocuri, sesiuni de informare și alte activități nonformale, ei vor afla cum pot explora Europa și cum pot beneficia de sprijin, inclusiv financiar, pentru proiectele lor de mobilitate și de învățare în străinătate.
Pentru a facilita participarea incluzivă, Eurodesk va organiza și două activități online: o
provocare pe rețelele de socializare și un concurs de design. Totodată, seria de podcasturi
"Talkative Thursdays" revine cu patru episoade noi, difuzate în fiecare zi de joi din luna
octombrie, în care foști participanți la programe de mobilitate europeană își vor împărtăși
experiențele.
"Mulți tineri nu știu că există astfel de programe prin care pot învăța, pot face voluntariat sau
pot lucra în străinătate. Eurodesk își propune să ajungă la ei și să le transmită că programe
precum Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate sunt și pentru ei”, a declarat Audrey
Frith, director Eurodesk Brussels Link.
"Ne bucurăm că și în acest an România este parte din campania „Time to Move”. Ne dorim
ca tot mai mulți tineri să descopere cât de valoroase pot fi experiențele de mobilitate. Nu este
vorba doar de dezvoltarea și consolidarea competențelor, ci și de extinderea orizonturilor.
Învățarea într-un context european aduce cu sine cunoașterea de noi culturi și legarea de noi
prietenii, iar noi credem că astfel de oportunități îi ajută pe tineri să își contureze viitorul cu
mai multă încredere și cu mai mult curaj.” a menționat Alexandra Duică, coordonator
național Eurodesk, ANPCDEFP.
Publicul țintă al campaniei include tinerii din mediul rural, care poate nu sunt la curent cu
oportunitățile de mobilitate, precum și tinerii NEETs (tineri care nu au loc de muncă, nu
urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională), care ar
putea beneficia de o astfel de experiență internațională.
În acest an campania abordează teme relevante pentru tinerii europeni, precum:
- Celebrarea a 35 de ani de existență a rețelei Eurodesk la nivel european
- Voluntariat și solidaritate
- Participarea tinerilor și democrația
- Creșterea angajabilității și dobândirea de experiență profesională
- Cetățenia activă și sustenabilitatea
- Sănătatea mintală și combaterea șocului cultural.
În România, campania se va desfășura la nivel național prin intermediul serviciului
Eurodesk România, parte a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), cu sprijinul rețelei naționale de
multiplicatori formată din 30 de membri activi atât în instituții publice, cât și în organizații
neguvernamentale relevante pentru informarea tinerilor, active în Alba, Arad, Argeș,
Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita,
Hunedoara, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Prahova, Satu Mare, Suceava, Sălaj,
Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea, Vâlcea și municipiul București.
În 2024, rețeaua de multiplicatori Eurodesk România a organizat peste 100 de evenimente în cadrul campaniei Time to Move, ajungând la peste 3.600 de tineri și plasând România pe locul IV în clasamentul european al numărului de evenimente.
Comentarii