O pagină de ziar veche de mai bine de opt decenii, despre condamnarea la moarte a lui de Gaulle și un avertisment cu titlul „Atenție la știrile false”, arată cum zvonurile pot fi simultan speranță pentru populație și dezinformare pentru autorități.

În 4 august 1940, cititorii găseau pe prima pagină a cotidianului francez „Paris Soir” două mesaje puternice: un titlu uriaș anunța că generalul Charles de Gaulle fusese condamnat la moarte de un tribunal militar al regimului de la Vichy, iar mai jos, pe o coloană, apărea avertismentul „Attention aux fausses nouvelles” („Atenție la știrile false”). Privite astăzi, cele două texte spun o poveste care depășește contextul celui de-al Doilea Război Mondial: ele arată cum lupta pentru controlul informației devine decisivă în momente de criză, la fel ca în prezent.

În vara lui 1940, Franța tocmai capitulase în fața Germaniei naziste, iar noul regim de la Vichy încerca să stabilizeze o societate traumatizată. În acest climat circulau zvonuri optimiste: că o mare armată franceză s-ar afla în Anglia, că britanicii ar fi recucerit Dunkerque sau Calais, ori că Germania ar pregăti reorganizări teritoriale în Franța. Articolul din „Paris-soir” le respinge categoric și avertizează că cei care le răspândesc riscă sancțiuni. Mesajul implicit era limpede: credeți doar informațiile oficiale.

Privită retrospectiv, această pagină arată că termenul „știri false” nu este o invenție a epocii digitale. În 1940, „fake news” putea însemna orice informație care sugera că Franța ar putea continua lupta sau că Germania nu era invincibilă. Unele zvonuri erau într-adevăr absurde, precum ideea că avioanele germane refuzau să zboare peste Marea Britanie din cauza unor „unde magnetice” generate de armata britanică. Altele însă reflectau speranțe reale sau evoluții posibile, cum ar fi revenirea aliaților pe continent. Din perspectiva regimului de la Vichy, toate trebuiau însă reduse la tăcere.

Asemănările cu ce se întâmplă astăzi sunt frapante. Și acum, în perioade de conflict sau tensiune geopolitică, spațiul public este dominat de dispute privind informațiile credibile și propaganda. Statele și organizațiile internaționale avertizează constant asupra dezinformării, în timp ce taberele rivale își contestă reciproc versiunile realității. La fel ca în 1940, apelul la combaterea „știrilor false” poate fi simultan o necesitate reală și un instrument politic.

Un alt paralelism evident privește rolul tehnologiei. Dacă în 1940 informațiile circulau prin radio, presa scrisă sau din gură în gură, astăzi ele se propagă instantaneu prin rețele sociale. Viteza este incomparabilă, dar mecanismul psihologic rămâne același: în perioade de incertitudine, oamenii caută informații care le confirmă speranțele sau temerile. În Franța anului 1940, ideea unei armate franceze gata să revină în luptă oferea moral; astăzi, narațiunile optimiste sau alarmiste despre conflicte, pandemii sau crize economice joacă același rol.

Prima pagină din „Paris-soir” mai arată și cât de relativă poate fi eticheta de „fake news”. Generalul de Gaulle, prezentat atunci ca trădător și condamnat la moarte, avea să devină simbolul rezistenței franceze și ulterior președintele Franței. În retrospectivă, multe dintre informațiile pe care regimul de la Vichy le considera periculoase s-au dovedit mai apropiate de adevăr decât versiunea oficială.

Această pagină de ziar din august 1940 nu este doar un document istoric. Ea amintește că lupta pentru adevăr și controlul informației sunt constante ale istoriei contemporane.