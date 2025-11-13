Festivalul de Film Ecranul Memoriei aduce în fața publicului documentare și discuții despre episoade puțin discutate ale istoriei românești, de la Pogromul de la Iași la momente esențiale ale perioadei recente.

În România, subiecte precum Holocaustul sau Pogromul de la Iași sunt rareori discutate în spațiul public. Această absență a memoriei este semnalată atât de istorici, cât și de profesori și cineaști, care observă că, pentru mulți oameni, evenimentele din iunie 1941 par îndepărtate, greu de imaginat sau chiar necunoscute. Festivalul Ecranul Memoriei, organizat în perioada 19–21 noiembrie 2025, își propune tocmai reintroducerea acestor teme în conversația publică prin intermediul filmului documentar.

Unul dintre titlurile centrale ale ediției este documentarul „Fotografii însângerate”, regizat de Copel Moscu. Potrivit profesorului Marian Țuțui, filmul reconstruiește Pogromul de la Iași prin imagini de arhivă și mărturii ale supraviețuitorilor și istoricilor. El consideră că producția reușește să readucă în atenție un episod în care aproximativ 13.000 de evrei au fost uciși, un eveniment care, dincolo de dimensiunea istorică, rămâne o tragedie greu de ignorat. Documentarul punctează nu doar violența acelor zile, ci și modul în care imaginile pot deveni un instrument al memoriei colective.

Profesorul Țuțui subliniază rolul lui Copel Moscu în documentaristica românească, fiind unul dintre cineaștii care abordează frecvent subiecte sensibile sau insuficient discutate. Puterea filmului, afirmă el, nu stă în lecțiile morale explicite, ci în impactul emoțional generat de materialele vizuale și de vocile celor care au trăit acele vremuri.

Un punct de vedere complementar îl oferă profesoara Raluca Radu, care observă că subiectul Holocaustului românesc rămâne slab prezent în discursul public. Ea atrage atenția că lipsa discuției duce uneori la dificultatea de a înțelege amploarea și brutalitatea acelor evenimente. Pentru ea, vizionarea filmului lui Moscu reprezintă o oportunitate de a înțelege mai bine tratamentul aplicat comunității evreiești în anii ’40 și de a recupera fragmente de istorie neasumate.

Festivalul include și alte proiecții tematice, printre care și filmul „Libertate”, prezentat de actorul Ștefan Iancu, care face parte din distribuție. Pelicula abordează un alt moment semnificativ al istoriei recente, iar echipa filmului îi invită pe spectatori nu doar să vizioneze producția, ci și să participe la dialogurile care urmează proiecțiilor.

Prin abordarea lor, filmele și conversațiile de la Ecranul Memoriei oferă nu doar ocazia de a revizita trecutul, ci și un spațiu de reflecție asupra prezentului, asupra felului în care înțelegem și transmitem memoria colectivă.

În fiecare zi a festivalului, proiecțiile încep la ora 14:00 la Cinema Muzeul Țăranului.



Programul include:

19 noiembrie – „Metronom”, regia Alexandru Belc, un portret al adolescenței și al libertății sub regimul comunist din anii ’70;

20 noiembrie – „Libertate”, regia Tudor Giurgiu, o reconstituire a evenimentelor din timpul Revoluției din 1989;

21 noiembrie – „Fotografii însângerate”, regia Copel Moscu, un documentar despre pogromul de la Iași și memoria Holocaustului.

După filmul „Fotografii însângerate”, publicul va putea participa la o discuție cu regizorul Copel Moscu, istoricul Adrian Cioflâncă și profesorul Marian Țuțui.







